НМТ – 2023: как готовиться к тестам по английскому языку, чтобы успешно их сдать

6 февраля 2023, 14:33
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Источник:

osvita.ua

В 2023 году национальный мультипредметный тест будет включать 3 предмета. Украинский язык и математику абитуриенты будут сдавать обязательно, еще один предмет – по выбору.

По выбору участников тестирования – 5 предметов. Среди них – английский язык.

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Как подготовиться к сдаче английского языка на НМТ

Предметный блок по английскому языку состоит из 32 заданий. Среди них следующие:

  • 5 задач с выбором одного правильного ответа;
  • 11 задач на установление соответствия;
  • 16 заданий на заполнение пробелов в тексте.

Содержание задач будет соответствовать действующей программе ВНО по английскому языку. При этом будет содержаться задача на чтение и понимание текста.

Аудирование и задачи, где необходимо предоставить развернутый ответ, не предусмотрены.

При выполнении задач блока по английскому языку поступающие смогут получить от 0 до 32 баллов.

Как получить высокий результат

Чтобы хорошо и очень хорошо составить английский язык во время НМТ, нужно, прежде всего, хорошо учить школьную программу по этому предмету.

Также вы можете учить дополнительный материал самостоятельно. Следует при этом тренироваться и выполнять тесты, которые были на ВНО в предыдущие годы.

Также можете использовать разъяснения различных правил учителями.

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Вступительная кампания – 2023: кратко

  • НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
  • На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
  • В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
  • Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
  • Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
  • Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
  • Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
  • Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.

Автор: Марія Волошин