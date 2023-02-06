НМТ – 2023: как готовиться к тестам по английскому языку, чтобы успешно их сдать

В 2023 году национальный мультипредметный тест будет включать 3 предмета. Украинский язык и математику абитуриенты будут сдавать обязательно, еще один предмет – по выбору.

По выбору участников тестирования – 5 предметов. Среди них – английский язык.

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Как подготовиться к сдаче английского языка на НМТ

Предметный блок по английскому языку состоит из 32 заданий. Среди них следующие:

5 задач с выбором одного правильного ответа;

11 задач на установление соответствия;

16 заданий на заполнение пробелов в тексте.

Содержание задач будет соответствовать действующей программе ВНО по английскому языку. При этом будет содержаться задача на чтение и понимание текста.

Аудирование и задачи, где необходимо предоставить развернутый ответ, не предусмотрены.

При выполнении задач блока по английскому языку поступающие смогут получить от 0 до 32 баллов.

Как получить высокий результат

Чтобы хорошо и очень хорошо составить английский язык во время НМТ, нужно, прежде всего, хорошо учить школьную программу по этому предмету.

Также вы можете учить дополнительный материал самостоятельно. Следует при этом тренироваться и выполнять тесты, которые были на ВНО в предыдущие годы.

Также можете использовать разъяснения различных правил учителями.

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