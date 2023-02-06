НМТ – 2023: как готовиться к тестам по английскому языку, чтобы успешно их сдать
Источник:osvita.ua
В 2023 году национальный мультипредметный тест будет включать 3 предмета. Украинский язык и математику абитуриенты будут сдавать обязательно, еще один предмет – по выбору.
По выбору участников тестирования – 5 предметов. Среди них – английский язык.
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Как подготовиться к сдаче английского языка на НМТ
Предметный блок по английскому языку состоит из 32 заданий. Среди них следующие:
- 5 задач с выбором одного правильного ответа;
- 11 задач на установление соответствия;
- 16 заданий на заполнение пробелов в тексте.
Содержание задач будет соответствовать действующей программе ВНО по английскому языку. При этом будет содержаться задача на чтение и понимание текста.
Аудирование и задачи, где необходимо предоставить развернутый ответ, не предусмотрены.
При выполнении задач блока по английскому языку поступающие смогут получить от 0 до 32 баллов.
Как получить высокий результат
Чтобы хорошо и очень хорошо составить английский язык во время НМТ, нужно, прежде всего, хорошо учить школьную программу по этому предмету.
Также вы можете учить дополнительный материал самостоятельно. Следует при этом тренироваться и выполнять тесты, которые были на ВНО в предыдущие годы.
Также можете использовать разъяснения различных правил учителями.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.