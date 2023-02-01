При этом любой выборочный предмет НМТ позволит выпускникам подавать заявление на любую специальность. Однако на специальности вузы будут проставлять коэффициенты.
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Каким будет проходной балл для поступления в вуз
В 2023 году введут новый формат порога "сдал – не сдал". Он будет действовать вместо установленного экспертами балла. Это будет 10% для каждого учебного предмета, который выпускники будут сдавать на НМТ.
Нардепка Инна Совсун сообщила, какими будут барьерные баллы на разные специальности:
- 150 баллов – для врачебных специальностей;
- 140 баллов – на право, публичное управление и администрирование, международные отношения и фармацию;
- 130 баллов – для остальных специальностей на бюджет.
Очень важно возвращение проходного балла – прежде всего на медицинские специальности. Вероятно, в Минобразования пришли в ужас, к врачам с какими знаниями можно будет попасть на операционный стол. Но, к сожалению, самого проходного балла недостаточно. В процессе обучения врачей также требуется контроль, а здесь уже палки в колеса вставляет Минздрав. Так что хорошо, что есть хотя бы эти 150 баллов,
– подчеркнула нардепка.
К детям погибших Героев эти требования не будут применяться.
К слову, в этом году абитуриенты смогут подать до 20 заявлений, но из них не больше пяти – на бюджет.
Также в 2023 году не будут учитываться баллы аттестата и сельский коэффициент. Но важны будут региональный и отраслевой коэффициенты для поступающих, которые подают документы не в университеты Киева.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.