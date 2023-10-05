Нобелевскую премию по литературе присудили норвежскому писателю Йону Фоссе

Нобелевскую премию по литературе 2023 присудили норвежскому писателю Йону Фоссе. Его отметили за пьесы и прозу.

5 октября Нобелевский комитет объявил лауреата премии по литературе. Премию получил писатель Йон Фоссе из Норвегии.

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Почему Фоссе получил Нобелевскую премию

Прессслужба Нобелевского комитета заявила, что Йонн Фоссе получил премию "за его новаторские пьесы и прозу, выражающие невыразимое".

Фоссе – самый популярный норвежский драматург после Генрика Ибсена. Норвежский писатель пишет романы, новеллы, стихи, книги для детей, эссе и пьесы. Его произведения переведены на более 40 языков, а постановки его пьес можно увидеть в театрах многих стран мира, в частности в Германии, Франции, США и Японии.

Что известно об Ионе Фоссе

Он родился 29 сентября 1959 в городе Геугесунн. Мир узнал его в 1983 году, когда вышел его первый роман "Красное, черное". Спустя 9 лет, в 1994 году, он опубликовал свою первую пьесу "И никогда нас не разлучить".

Иона Фоссе считают одним из представителей постмодернизма в норвежской литературе. В своих произведениях он применяет своеобразную технику, которую называет "писание" – на первый план выступает ритм, которого автор достигает через повторы. В его произведениях часто повторяются несколько одинаковых реплик, а словарный запас каждого произведения достаточно скромный. Действие описывается не от автора, а от реплик и отрывков слов главных героев.

Помимо своей писательской деятельности, Йон Фоссе также работал журналистом и был преподавателем в Академии писательства в Хордаланде.

Кроме того, он был литературным консультантом для многих издательств и даже принял участие в переводе Библии на норвежский язык. За вклад Фоссе в норвежское искусство и культуру в 2011 году король Норвегии предоставил ему для проживания почетную резиденцию, расположенную на территории Королевского дворца в центре Осло.