Новый профессиональный стандарт учителя: о каких изменениях должны знать педагоги

Накануне этого учебного года Министерство образования и науки Украины утвердило новый профессиональный стандарт "Учитель заведения общего среднего образования". Документ определяет необходимые компетентности и требования к образовательно-педагогической деятельности.

Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на НУШ. Что изменилось в новом профессиональном стандарте и для чего он нужен, рассказали Наталья Софий, директор Украинского института развития образования, и Игорь Балуба, главный специалист Департамента высшего образования МОН, которые входили в состав рабочей группы, разрабатывавшей документ.

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Что содержит новый профессиональный стандарт учителя

Документ разработали на замену стандарта по профессиям:

"Учитель начальных классов учреждения общего среднего образования";

"Учитель заведения общего среднего образования";

"Учитель по начальному образованию (с дипломом младшего специалиста)".

О каких основных изменениях нужно знать педагогам

Первый профессиональный стандарт учителя в Украине появился еще на старте реализации реформы НУШ для учителей начальных классов, которые только начинали ее апробировать Это было нужно для того, чтобы прежде всего определить основные трудовые функции и компетентности, которыми должны обладать педагоги.

Впоследствии – с переходом реформы НУШ в среднее звено – к стандарту также добавили часть "Учитель заведения общего среднего образования".

Изучая опыты других стран, мы видели, что в большинстве пользуются только одним общим профессиональным стандартом для всех учителей,

– рассказывает Игорь Балуба.

Основной же причиной пересмотра профессионального стандарта учителя и появления его новой редакции стали изменения в законодательстве, в частности в "Порядке разработки, введения в действие и пересмотра профессиональных стандартов". Там появились новые компоненты, которые должны быть в профессиональных стандартах, например определены профессиональные квалификации, добавляет Наталья Софий.

Первое изменение в новом документе – появление профессиональных квалификаций

Это стандартизированная совокупность полученных компетентностей, что позволяет выполнять определенную профессиональную деятельность и является условием для трудоустройства. В новом профессиональном стандарте определили три профессиональные квалификации, которые увидповіднили согласно Национальной рамкой квалификаций:

учитель-профессиональный младший бакалавр; учитель-бакалавр; учитель-магистр.

Каждая из этих профессиональных квалификаций уточняется полученной специальностью, предметной специальности, специализацией или интегрированным курсом.

По словам Игоря Балубы, появление в стандарте профессиональных квалификаций должно помочь избежать разногласий и несоответствий между описаниями квалификационных уровней образования, из-за которых иногда возникали трудности при трудоустройстве выпускников педагогических специальностей.

Определенными в стандарте профессиональными квалификациями можно пользоваться и при проведении аттестации или сертификации. Ведь, например, процесс аттестации подтверждает ту или иную квалификацию, а требования к ней как раз таки прописаны в профессиональном стандарте,

– добавляет Наталья Софий.

Оптимизация количества компетентностей, которые необходимы для работы учителя

В целом трудовые функции, которые должны выполнять учителя на своих должностях, остались в новом стандарте неизменными. В частности, это:

обучение соискателей образования предметов (интегрированных курсов);

партнерское взаимодействие с участниками образовательного процесса;

участие в организации безопасной и здоровой образовательной среды;

производство образовательного процесса;

непрерывное профессиональное развитие.

Чтобы обеспечить выполнение этих функций, педагоги должны обладать соответствующими компетентностями. Однако, по словам Натальи Софий, с пандемией COVID-19 и началом полномасштабного вторжения изменились требования к обучению и умениям самих учителей. Это потребовало пересмотра списка компетентностей, их актуализации, конкретизации и оптимизации.

Если предыдущие профессиональные стандарты насчитывали 15 компетентностей, то теперь их сократили до 12, а саму структуру описания компетентностей согласовали со структурой дескрипторов Национальной рамки квалификаций. Этого требовали новые нормативно-правовые акты. Поэтому среди компетентностей, которыми сейчас должны обладать учителя:

языково-коммуникативная, например, способность обеспечивать соискателям образования обучение на государственном языке, учитывать особенности языковой среды в учебном заведении с языком коренного народа или национального меньшинства и т.д;

предметно-методическая, в частности, способность моделировать содержание образования в соответствии с обязательными результатами обучения соискателей образования, осуществлять интегрированное обучение, подбирать и использовать современные и эффективные методики и технологии обучения и т.д;

информационно-цифровая, которая предусматривает умение ориентироваться в информационном пространстве, критически оценивать информацию, эффективно использовать имеющиеся и создавать новые цифровые ресурсы;

психологическая, в рамках которой учителя должны учитывать во время работы возрастные и индивидуальные особенности соискателей образования, их психоэмоциональное состояние;

эмоционально-этическая – об осознании личных чувств, эмоций, потребностей и эмоциональных состояний других участников образовательного процесса;

компетентность педагогического партнерства как среди коллег, так и с родителями и учениками;

инклюзивная компетентность – для формирования инклюзивной образовательной среды;

здоровьесберегающая компетентность – об организации безопасной образовательной среды;

прогностическая компетентность – способность прогнозировать результаты образовательного процесса, планировать;

организационная компетентность, как организация различных видов и форм учебной и познавательной деятельности;

оценочно-аналитическая компетентность – об оценивании и анализе результатов обучения учащихся;

способность к обучению в течение жизни.

Более подробное описание компетентностей вы можете найти непосредственно в тексте профессионального стандарта.

Ранее, например, компетентности делились на общие и профессиональные. Но когда мы еще раз проанализировали их, то увидели, что общие компетентности – например умение критически мыслить, гражданская компетентность – проходят сквозной через целый ряд профессиональных компетентностей, то есть дублируются. Поэтому решили убрать блок общих компетентностей и оставить только профессиональные, оптимизировав их,

– говорит Софий.

В то же время, если в предыдущих стандартах компетентность транслировалась через знания, умения и навыки, то в новом документе к ней добавили еще два дополнительных компонента – коммуникация (насколько учителя компетентно взаимодействуют со всеми участниками образовательного процесса) и ответственность и автономия (насколько самостоятельно учителя могут выполнять свои функции).

3. Профессиональный стандарт определяет траектории получения профессиональных квалификаций.

Например, учитель-специалист младшего бакалавра может получить / подтвердить / признать профессиональную квалификацию:

в квалификационных центрах [создание таких центров запланировано – ред.] – там будут присваивать профессиональные квалификации на основе неформального и информального обучения (самообразования).

Если ваши знания и компетентности будут отвечать требованиям профессионального стандарта и вы пройдете соответствующее оценивание, квалификационный центр может выдать сертификат о присвоении профессиональной квалификации, который и будет основанием для трудоустройства;

в учреждениях высшего, профессионального предвысшего, последипломного образования через получение профессионального предвысшего образования по образовательно-профессиональной программе педагогической специальности или другой (не педагогической) специальности, если присвоение профессиональной квалификации предусмотрено программой.

То есть вы можете пойти в университет и получить там соответствующий диплом по педагогической специальности. Или же, если вы имеете документ о получении соответствующего уровня высшего или профессионального предвысшего образования, но непедагогической специальности, то можно будет прийти в квалификационный центр, где ваши знания оценят, и тогда решат, действительно ли ваша квалификация соответствует всем требованиям и сможете ли вы работать в школе,

– объясняет Балуба.

Он акцентирует, что такие квалификационные центры уже работают для многих рабочих профессий. Так, получить профессиональную квалификацию без необходимости обучения в учебных заведениях в Украине могут слесари-ремонтники, машинисты крана металлургического производства, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, токари и тому подобное. Однако квалификационных центров именно в сфере образования пока нет, поэтому их создание, по словам чиновника, еще в перспективе.

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Где можно использовать профессиональный стандарт учителя

Инструмент для самооценки учителей и вектор профессионального развития.

Профессиональный стандарт для педагогов является своеобразным индикатором для анализа собственной деятельности, ведь ознакомившись со всеми компетентностями, умениями и навыками, необходимыми для этой профессии, можно понять, на каком уровне вы находитесь и куда двигаться дальше, советует Наталья Софий.

Кстати, на сайте УИРО появился сборник с различными инструментами самооценки профессиональной деятельности для учителей, которые создавали на основе этого стандарта. С их помощью можно будет оценить свои сильные стороны и определить, что еще стоит усовершенствовать.

Также, соответствии с профессиональным стандартом и его требованиями, педагоги могут выбирать вектор своего профессионального развития, его формы и тематику, говорит Игорь Балуба. Ведь в стандарте подробно описано, какие трудовые функции имеют учителя, что нужно делать, знать, уметь. И уже на основе этого педагоги могут более конкретно подходить к своему профессиональному развитию и выбирать актуальные и необходимые программы повышения квалификации.

Сами же институты, которые предлагают такие услуги, также могут разрабатывать программы профессионального развития педагогических работников, опираясь на требования стандарта.

Помощь руководителям учебных заведений

Принимая на работу новых педагогических работников, профессиональный стандарт помогает руководителям понять, какие именно работники им нужны, какие трудовые функции они должны выполнять и какими компетентностями должны обладать, говорит Игорь Балуба.

Также стандарт можно использовать как дорожную карту для обсуждения с работниками путей их дальнейшего профессионального развития, разработки должностных инструкций к соответствующим должностям, добавляет он.

Кроме этого, профессиональный стандарт можно использовать во время аттестации и сертификации, строя требования к задачам на основе тех компетентностей, которые указаны в документе, добавляет Софий.

Пользоваться профессиональным стандартом учителя могут и высшие учебные заведения, которые готовят будущих педагогов, а именно для разработки образовательных программ подготовки специалистов по специальностям отрасли знаний "Образование / Педагогика". Все для того, чтобы развивать актуальные компетентности у будущих учителей.

Эксперты говорят: хотят, чтобы профессиональный стандарт был не просто документом на сайте МОН, а прикладным инструментом, который помогал бы учительству становиться компетентными, получать высший уровень профессиональной квалификации, анализировать свою педагогическую деятельность, а администрации учебных заведений – координировать, мониторить работу учителей и формировать траектории их профессионального развития.