"Боятся выборов": будут ли сокращать сеть вузов в Украине в дальнейшем

В нашем государстве усиливается демографический кризис. Школы при этом заканчивают все меньше выпускников, а количество тех, кто уезжает за границу, увеличивается.

По данным директора Института демографии Эллы Либановой, в апреле этого года на подконтрольной Украине территории проживали 29 миллионов человек. В прошлом году было на миллион больше, сообщает Экономическая правда.

Как демографический кризис влияет на образование?

Система образования оказалась не готовой к таким вызовам. В правительстве при этом решили оптимизировать сеть университетов, ведь она стала слишком большой. Идею воплотить быстро не удалось: вузы и политики были против. В целом реформа продолжается, но темпы уменьшились.

А вот сопутствующие новации в высшем образовании оказались удачными. Речь идет о грантах для студентов на обучение. Эти государственные средства позволяют им компенсировать часть стоимости контрактного обучения. Этот эксперимент планируют расширить во время этой вступительной кампании.

По объединению вузов, то чиновники опирались на статистические данные. Если в 2008 году в вузы поступали 630 тысяч человек, то в 2023 году – 360 тысяч, рассказывал уже экс-заместитель главы МОН Михаил Винницкий. За последние годы ситуация еще ухудшилась. В Раде прогнозируют, что негативная динамика сохранится.

Управленцы убеждены, что для содержания "среднего" вуза надо, чтобы в нем учились не менее 5 тысяч студентов. Региональным ЗВО со временем будет сложно набирать столько человек, ведь они будут терять студентов. Поэтому выходом для них будет объединение с другими.

Кабмин уже сейчас должен принимать управленческие решения, если понимает, что через несколько лет в университетах будет в полтора-два раза меньше студентов,

– заявил глава Образовательного комитета Рады Сергей Бабак.

Разница в ценах на обучение в разных вузах Украины становится все более ощутимой. Самое дорогое обучение – в частных университетах. Здесь цены стартуют от 100 тысяч гривен в год.

Почему реформы притормозили?

Чиновники и нардепы соглашаются с тем, что вузов в нашем государстве слишком много, ввиду сокращения количества поступающих. Однако не спешат сильно реформировать сеть ЗВО. Подход выбрали более осторожный, чем в 2023 – 2024 годах. Причина – сопротивление и митинги, с которым столкнулось МОН Украины при попытках объединять ЗВО "сверху". Блокировали объединение некоторых вузов даже на уровне правительства. В частности, были против, чтобы перемещенный из Крыма Таврический университет присоединили к Киево-Могилянской академии.

Сейчас критиков этой реформы хватает. Аудиторы Счетной палаты установили при этом неэффективность деятельности МОН по реформированию университетов в течение 2021 – 2024 годов. В прошлом году произошла ротация заместителя министра, который отвечает за высшее образование. Николай Трофименко, который курирует сейчас сферу, имеет более мягкий подход к объединениям вузов.

Трофименко говорит, что объединение должны происходить эволюционно и по инициативе коллективов. Однако не все ректоры готовы принять решение о ликвидации своего вуза.

Собеседники ЭП в Раде говорят, что МОН не хочет в рамках этой реформы столкнуться с критикой. В парламенте эту тему скорее обходят в ожидании нового электорального цикла. Один из нардепов говорит, что все боятся выборов.

Сколько вузов есть в подчинении МОН?

В подчинении МОН сейчас есть 116 вузов. В прошлом году было 117. С 2025 года удалось объединить только вузы в Умани. Еще два объединения заблокированы в суде. Речь идет о присоединении Одесской юракадемии под руководством экс-регионала Сергея Кивалова к университету имени Мечникова, а также Каменец-Подольского национального университета к Подольскому государственному университету.

Одно укрупнение произошло в марте этого года: объединили Ужгородский национальный университет и Мукачевский государственный университет. Но процесс еще не завершен.



Что известно о грантах для студентов?

Другая часть большой реформы образования оказалась более успешной. Речь идет о введении грантов от государства для контрактных абитуриентов.

До 2024 года государство полностью оплачивало обучение 40% студентов. В ближайшие годы намерены покрывать часть расходов благодаря грантам для 70% поступающих. Максимальная сумма гранта – 50 тысяч гривен. Сумма она зависит от конкурсного балла и выбранной специальности. Студент будет получать грант после зачисления.

В МОН ожидают, что гранты усилят конкуренцию за финансы между вузами. К слову, в 2024 году государство потратило на гранты 287,4 миллиона гривен, в 202 – 363,2 миллиона гривен. В этом году планируют выдавать гранты не только на бакалавриат, но и на магистратуру.

Что известно о предоставлении грантов?

в 2024 году ввели пилотный проект по предоставления грантов для поступающих на контракт в вузы. 2025 первокурсникам продолжили оказывать финансовую помощь от государства. Гранты были двух уровней: