Откуда взялась фраза "обещанного ждут три года" и что такое "жданики"

В наших разговорах еще прочно уселись навязанные русские фразеологизмы, от которых следует отказаться. Ведь в украинском языке значительно интереснее версии выражений для различных ситуаций.

В рубрике "Антисуржик. Говорим на украинском правильно" 24 Канал объяснит, почему выражение "обещаного ждут три года" чужое, и как его заменить.

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Что такое "жданики"

Все наверняка слышали выражение "обещаного три года ждут" или украинский дословный перевод – "обіцяного три роки чекають". Выражение означает – не дождаться обещанного или разочароваться в обещании, или же не надо верить этому слову, или человеку, который его дал.

Но это не полная версия фразеологизма, он имеет продолжение – "обещанного три года ждут, а на четвертый – забывают (отказывают)". Однако этот фразеологизм русский, и его метко можно заменить на украинский вариант – "жданиками годувати".

А еще можно сказать:

"Чекай собачко, здохне конячка, матимеш м'ясо";

"Казав пан кожух дам, та слово його тепле";

"Казав (казала), та не зав'язав (зав'язала)";

"Обіцянка – цяцянка".

А вот выражение "жданики поїсти", означает разочароваться в чем-то, потерять надежду – "ждали, ждали – да и жданики поели (погубили)".

Что же за странное слово "жданики" или "пожданики" – это древняя версия слова обещание. Происходит оно от слова "ждати" – "чекати".

И еще – в украинском языке обіцЯнка – ударение на букву "Я".

Что такое жданики: смотрите видео

Откуда взялись три года

Почему именно "три года", откуда взялась именно эта цифра, а этому есть несколько объяснений:

Версия 1. Библейское происхождение. Книга пророка Даниила содержит такие слова: "Блажен тот, кто ожидает и достигает тысячи трехсот тридцати пяти дней (1335)". Если эту цифру разделить на 365 (количество дней в году) получится 3 года.

Версия 2. Символизм цифры 3 в фольклоре – три брата в сказках, трехголовый Змей-Горыныч.

Версия 3. Крепостная. О переходе крепостных на Юрьев день к другому господину. Сначала это разрешалось раз в год, а потом – раз в 3 года. Но господин мог передумать и не разрешить переход, не отпустить своих крепостных. Другая форма выражения – "вот тебе баба и Юрьев день".

Украинцы не сильно верили обещаниям, а потому имеют несколько пословиц на эту тему:

"Обіцянка – справа не хитра".

"Обіцянка – далека родичка дулі".

"Обіцянка – те саме, що брехня".

"Від солодких обіцянок дупи злипаються".

А если твердо пытались выполнить сказанное, то – "давали слово" и старались его не "ломать". "Сломанное слово" – невыполненное обещание – самый большой позор.

Познавайте украинское и пользуйтесь украинскими выражениями!