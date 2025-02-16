В рубрике "Антисуржик. Говорим на украинском правильно", 24 Канал рассмотрит слово "спелись", ссылаясь на тикток Марии Словолюб.

Смотрите также Кого мы "любим", а кого "любим": выясним тонкости чувств

Как заменить слово "спелись"

Случалось слышать слово "спелись", и речь пойдет не о пении, а о его переносном значении. Так вот этот русизм употребляется в ситуации, когда встретились люди с похожими интересами, предпочтениями, взглядами, манерами или характерами – сразу нашли общий язык.

Но украинцы видели в этой ситуации свою картину, а потому имеют ряд остроумных и метких выражений, ловите:

  • "Яке їхало, таке здибало!"
  • "Яке дибало, таке надибало!"
  • "Одного засолу огірочки."
  • "Одним миром мазані."
  • "Одного поля ягоди."
  • "Обоє рябоє!"
  • "Який їхав, таку стрів!"
  • "Одного тіста книш."
  • "З одного тіста ліплені."
  • "Зустрівся Яким – з таким!"
  • "Одне одного варте!"
  • "З одного сукна ґудзики."
  • "Гарна парочка – Семен та Одарочка!"

Метко, необычно и разнообразно – воспользуйтесь одним из этих выражений!

А вот "два сапога – пара" – это русская поговорка, которая не свойственна украинцам, даже в дословном переводе.

А если перевести "спелись" дословно, то на украинский это будет – "зіспівалися". Когда исполнители, певцы хорошо дополняют друг друга в дуэте или хоре.

Как же будет "спелись" на украинском: смотрите видео

Подбирайте, что вам по душе и говорите метко на украинском!