В рубрике "Антисуржик. Говорим на украинском правильно", 24 Канал рассмотрит слово "спелись", ссылаясь на тикток Марии Словолюб.

Смотрите также Кого мы "любим", а кого "любим": выясним тонкости чувств

Как заменить слово "спелись"

Случалось слышать слово "спелись", и речь пойдет не о пении, а о его переносном значении. Так вот этот русизм употребляется в ситуации, когда встретились люди с похожими интересами, предпочтениями, взглядами, манерами или характерами – сразу нашли общий язык.

Но украинцы видели в этой ситуации свою картину, а потому имеют ряд остроумных и метких выражений, ловите:

"Яке їхало, таке здибало!"

"Яке дибало, таке надибало!"

"Одного засолу огірочки."

"Одним миром мазані."

"Одного поля ягоди."

"Обоє рябоє!"

"Який їхав, таку стрів!"

"Одного тіста книш."

"З одного тіста ліплені."

"Зустрівся Яким – з таким!"

"Одне одного варте!"

"З одного сукна ґудзики."

"Гарна парочка – Семен та Одарочка!"

Метко, необычно и разнообразно – воспользуйтесь одним из этих выражений!

А вот "два сапога – пара" – это русская поговорка, которая не свойственна украинцам, даже в дословном переводе.

А если перевести "спелись" дословно, то на украинский это будет – "зіспівалися". Когда исполнители, певцы хорошо дополняют друг друга в дуэте или хоре.

Как же будет "спелись" на украинском: смотрите видео

Подбирайте, что вам по душе и говорите метко на украинском!