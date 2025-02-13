Какая разница между словами "люблю" и "кохаю", и всегда ли это было так рассказывает 24 Канал.
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Какая разница между "люблю" и "кохаю"
Для выражения особой привязанности и чувств в украинском языке есть два слова – украинцы и любят, і "кохають". Но их следует различать.
В нашем языке немало синонимов, но есть слова, которые стоит точнее и корректнее употреблять в определенных случаях. Это касается и слов "любить" и "кохати".
Толковые словари дают следующие объяснения словам:
Любить – чувствовать глубокую преданность, привязанность к кому-то – родственников, друзей. Или получать удовольствие от чего-то – музыки, фильма, работы, еды, хобби, спорта – иметь особый интерес, влечение к чему-то.
- Людей – маму, подругу, сестру, брата, дедушку – любят.
- Домашних животных – собачку, кошку, хомяка – любят.
- Деятельность – путешествия, фотографировать, писать стихи, вышивать, работу – любят.
- Вещи, еду природу, Родину – вареники, духи, море, горы, клубнику, украшения, сериалы, книги – любят.
Другое, более глубокое чувство обозначаем словом – "кохати".
"Кохати" – чувствовать глубокие сердечные (романтические) чувства к лицу, в основном противоположного пола.
- Мужчину или женщину / жену – "кохають".
- Девушку или парня – "кохають".
- Жениха или невесту – "кохають".
Любить или "кохати", всегда ли это были разные понятия: смотрите видео
У слова "кохати" есть еще одно значение – лелеять. Его употребляют, в значении особой заботы о ком-то или о чем-то – о ребенке, овощи или садоводство.
- "Лукаш усе садовину ростив та кохав" (Марко Вовчок),
- "Доню моя, доню моя, цвіте мій рожевий! Як ягідку, як пташечку, кохала, ростила на лишенько…" (Тарас Шевченко).
Но в таком значении "кохати" малоупотребительно и почти забыто. Поэтому оставьте это слово только для своей половинки и говорите не только в День святого Валентина. Дополните нежными обращениями свои слова и будьте счастливы!
Любить можно только женщину: смотрите видео
Однако не стоит обижаться на слова "Я тебя люблю" от половинки, они все равно свидетельствуют о чувствах. Лучше скажите в ответ: "А я тебя – кохаю!" Любите, "кохайте" и будьте любимыми!