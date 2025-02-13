Яка різниця між словами "люблю" та "кохаю", і чи завжди то було так розповідає 24 Канал.

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Яка різниця між "кохаю" та "люблю"

Для висловлення особливої прихильності та почуттів в українській мові є два слова – українці і люблять, і кохають. Але їх варто розрізняти.

В нашій мові чимало синонімів, але є слова, які варто влучніше та коректніше вживати у певних випадках. Це стосується і слів "кохати" та "любити".

Тлумачні словники дають наступні пояснення словам:

Любити – почувати глибоку відданість, прихильність до когось – родичів, друзів. Чи отримувати задоволення від чогось – музики, фільму, роботи, їжі, хобі, спорту – мати особливий інтерес, потяг до чогось.

  • Людей – маму, подругу, сестру, брата, дідуся – люблять.
  • Домашніх тварин – собачку, кішку, хом'яка – люблять.
  • Діяльність – подорожі, фотографувати, писати вірші, вишивати, роботу – люблять.
  • Речі, їжу природу, Батьківщину – вареники, парфуми, море, гори, полуницю, прикраси, серіали, книги – люблять.

Інше, глибше почуття позначаємо словом – кохати.

Кохати – почувати глибокі сердечні (романтичні) почуття до особи, здебільшого протилежної статі.

  • Чоловіка чи жінку / дружину – кохають.
  • Дівчину чи хлопця – кохають.
  • Нареченого чи наречену – кохають.

Кохати чи любити, чи завжди це були різні поняття: дивіться відео

У слова кохати є ще одне значення – плекати. Його вживають, у значенні особливої турботи про когось чи про щось – про дитину, городину чи садовину.

  • "Лукаш усе садовину ростив та кохав" (Марко Вовчок),
  • "Доню моя, доню моя, цвіте мій рожевий! Як ягідку, як пташечку, кохала, ростила на лишенько…" (Тарас Шевченко).

Але у такому значенні "кохати" маловживане і майже забуте. Тому залиште це слово лише для своєї половинки і кажіть не лише в День святого Валентина. Доповніть ніжними звертаннями свої слова і будьте щасливими!

Кохати можна тільки жінку: дивіться відео

Однак не варто ображатися на слова "Я тебе люблю" від половинки, вони все одно свідчать про почуття. Краще скажіть у відповідь: "А я тебе – кохаю!" Любіть, кохайте і будьте коханими!