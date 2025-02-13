Яка різниця між словами "люблю" та "кохаю", і чи завжди то було так розповідає 24 Канал.
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Яка різниця між "кохаю" та "люблю"
Для висловлення особливої прихильності та почуттів в українській мові є два слова – українці і люблять, і кохають. Але їх варто розрізняти.
В нашій мові чимало синонімів, але є слова, які варто влучніше та коректніше вживати у певних випадках. Це стосується і слів "кохати" та "любити".
Тлумачні словники дають наступні пояснення словам:
Любити – почувати глибоку відданість, прихильність до когось – родичів, друзів. Чи отримувати задоволення від чогось – музики, фільму, роботи, їжі, хобі, спорту – мати особливий інтерес, потяг до чогось.
- Людей – маму, подругу, сестру, брата, дідуся – люблять.
- Домашніх тварин – собачку, кішку, хом'яка – люблять.
- Діяльність – подорожі, фотографувати, писати вірші, вишивати, роботу – люблять.
- Речі, їжу природу, Батьківщину – вареники, парфуми, море, гори, полуницю, прикраси, серіали, книги – люблять.
Інше, глибше почуття позначаємо словом – кохати.
Кохати – почувати глибокі сердечні (романтичні) почуття до особи, здебільшого протилежної статі.
- Чоловіка чи жінку / дружину – кохають.
- Дівчину чи хлопця – кохають.
- Нареченого чи наречену – кохають.
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У слова кохати є ще одне значення – плекати. Його вживають, у значенні особливої турботи про когось чи про щось – про дитину, городину чи садовину.
- "Лукаш усе садовину ростив та кохав" (Марко Вовчок),
- "Доню моя, доню моя, цвіте мій рожевий! Як ягідку, як пташечку, кохала, ростила на лишенько…" (Тарас Шевченко).
Але у такому значенні "кохати" маловживане і майже забуте. Тому залиште це слово лише для своєї половинки і кажіть не лише в День святого Валентина. Доповніть ніжними звертаннями свої слова і будьте щасливими!
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Однак не варто ображатися на слова "Я тебе люблю" від половинки, вони все одно свідчать про почуття. Краще скажіть у відповідь: "А я тебе – кохаю!" Любіть, кохайте і будьте коханими!