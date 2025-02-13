Яка різниця між словами "люблю" та "кохаю", і чи завжди то було так розповідає 24 Канал.

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Яка різниця між "кохаю" та "люблю"

Для висловлення особливої прихильності та почуттів в українській мові є два слова – українці і люблять, і кохають. Але їх варто розрізняти.

В нашій мові чимало синонімів, але є слова, які варто влучніше та коректніше вживати у певних випадках. Це стосується і слів "кохати" та "любити".

Тлумачні словники дають наступні пояснення словам:

Любити – почувати глибоку відданість, прихильність до когось – родичів, друзів. Чи отримувати задоволення від чогось – музики, фільму, роботи, їжі, хобі, спорту – мати особливий інтерес, потяг до чогось.

Людей – маму, подругу, сестру, брата, дідуся – люблять.

– маму, подругу, сестру, брата, дідуся – люблять. Домашніх тварин – собачку, кішку, хом'яка – люблять.

– собачку, кішку, хом'яка – люблять. Діяльність – подорожі, фотографувати, писати вірші, вишивати, роботу – люблять.

– подорожі, фотографувати, писати вірші, вишивати, роботу – люблять. Речі, їжу природу, Батьківщину – вареники, парфуми, море, гори, полуницю, прикраси, серіали, книги – люблять.

Інше, глибше почуття позначаємо словом – кохати.

Кохати – почувати глибокі сердечні (романтичні) почуття до особи, здебільшого протилежної статі.

Чоловіка чи жінку / дружину – кохають.

Дівчину чи хлопця – кохають.

Нареченого чи наречену – кохають.

Кохати чи любити, чи завжди це були різні поняття: дивіться відео

У слова кохати є ще одне значення – плекати. Його вживають, у значенні особливої турботи про когось чи про щось – про дитину, городину чи садовину.

"Лукаш усе садовину ростив та кохав" (Марко Вовчок),

"Доню моя, доню моя, цвіте мій рожевий! Як ягідку, як пташечку, кохала, ростила на лишенько…" (Тарас Шевченко).

Але у такому значенні "кохати" маловживане і майже забуте. Тому залиште це слово лише для своєї половинки і кажіть не лише в День святого Валентина. Доповніть ніжними звертаннями свої слова і будьте щасливими!

Кохати можна тільки жінку: дивіться відео

Однак не варто ображатися на слова "Я тебе люблю" від половинки, вони все одно свідчать про почуття. Краще скажіть у відповідь: "А я тебе – кохаю!" Любіть, кохайте і будьте коханими!