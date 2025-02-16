У рубриці "Антисуржик. Говоримо українською правильно", 24 Канал розгляне слово "спелись", посилаючись на тікток Марії Словолюб.
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Як замінити слово "спелись"
Траплялося чути слово "спелись", і мова піде не про співи, а про його переносне значення. Так-от цей русизм вживається у ситуації, коли зустрілися люди зі схожими інтересами, уподобаннями, поглядами, манерами чи характерами – одразу знайшли спільну мову.
Але українці бачили у цій ситуації свою картину, а тому мають низку дотепних і влучних виразів, ловіть:
- Яке їхало, таке здибало!
- Яке дибало, таке надибало!
- Одного засолу огірочки.
- Одним миром мазані.
- Одного поля ягоди.
- Обоє рябоє!
- Який їхав, таку стрів!
- Одного тіста книш.
- З одного тіста ліплені.
- Зустрівся Яким – з таким!
- Одне одного варте!
- З одного сукна ґудзики.
- Гарна парочка – Семен та Одарочка!
Влучно, незвично і різноманітно – скористайтеся одним із цих висловів!
А от "два сапога – пара" – це російська приказка, яка не властива українцям, навіть у дослівному перекладі.
А якщо перекласти "спелись" дослівно, то українською це буде – зіспівалися. Коли виконавці, співаки гарно доповнюють один одного в дуеті чи хорі.
Як же буде "спелись" українською: дивіться відео
Добирайте, що вам до душі і говоріть влучно українською!