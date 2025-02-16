У рубриці "Антисуржик. Говоримо українською правильно", 24 Канал розгляне слово "спелись", посилаючись на тікток Марії Словолюб.

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Як замінити слово "спелись"

Траплялося чути слово "спелись", і мова піде не про співи, а про його переносне значення. Так-от цей русизм вживається у ситуації, коли зустрілися люди зі схожими інтересами, уподобаннями, поглядами, манерами чи характерами – одразу знайшли спільну мову.

Але українці бачили у цій ситуації свою картину, а тому мають низку дотепних і влучних виразів, ловіть:

Яке їхало, таке здибало!

Яке дибало, таке надибало!

Одного засолу огірочки.

Одним миром мазані.

Одного поля ягоди.

Обоє рябоє!

Який їхав, таку стрів!

Одного тіста книш.

З одного тіста ліплені.

Зустрівся Яким – з таким!

Одне одного варте!

З одного сукна ґудзики.

Гарна парочка – Семен та Одарочка!

Влучно, незвично і різноманітно – скористайтеся одним із цих висловів!

А от "два сапога – пара" – це російська приказка, яка не властива українцям, навіть у дослівному перекладі.

А якщо перекласти "спелись" дослівно, то українською це буде – зіспівалися. Коли виконавці, співаки гарно доповнюють один одного в дуеті чи хорі.

Як же буде "спелись" українською: дивіться відео

Добирайте, що вам до душі і говоріть влучно українською!