Не говорите "обидеться": это слово-ловушка на украинском языке звучит по-другому

"Обидеться" звучит по-украински лишь на первый взгляд. Но если заглянуть в словари, все оказывается немного интереснее.

Как заменить русизм "обидеться", рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох".

Не "обижаться" – как сказать на украинском?

"Не обижайся на меня" – так можно услышать в повседневной речи. Смысл понятен, но литературный украинский язык предлагает здесь другое слово. И оно совсем не связано с тем, что мы делаем за столом.

Здесь лучше сделать небольшую, но важную замену: не "обидеться", а – "образитися". И происходит оно от существительного "образа": образа → образитися.

Именно "образиться" – нормативное украинское слово со значением "испытать обиду, принять что-то за обиду". Это подтверждает и академический "Словарь украинского языка".

Поэтому правильно:

"Не ображайся на мене".

"Вона образилася через його слова".

"Я не хотів тебе образити".

"Не варто ображатися через дрібниці".

А откуда взялось "обидеться"?

Здесь мы имеем дело со словом, которое появилось под влиянием другой языковой модели – русской. То есть, буквально, русское слово произносим по-украински. Словари прямо советуют вместо "обидиться" употреблять "обизитися".

Интересно, что в украинском языке есть слово "обидати", которое по правилам словообразования должно было бы быть основой, но оно означает совсем другое – употреблять пищу в середине дня. То есть:

обідати → обід, а не обід → обідитися. Поскольку не "обіда" → а "образа".

Поэтому фраза "я обиделся" может невольно вызвать забавную ассоциацию с обедом.

Интересно! Что многие русицизмы, описывающие наши эмоции, прочно вошли в разговорную речь, хотя украинский язык предлагает немало собственных вариантов и еще с десяток синонимов, как, например, в случае со словами "нравиться" и "взбудоражиться".

А есть ли в украинском языке слово "обида"?

Впрочем, украинский язык ставит нас перед интересной ситуацией. В украинском языке есть близкие по значению слова "образа", "образить", "обидеться", а также "кривдити", "скривдити", "уражати", "зобиджувати", "покривдитися", "уразитися" и другие. В словарях среди синонимов к "образиться" действительно фиксируются, в частности, "зобидитися", "обидитися", но со своим произношением. То есть ситуация не такая простая, как "этого слова вообще не существует". Именно поэтому не стоит механически переносить в украинский язык русскую модель "обидеться" → "обідиться".

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

А можно сказать по-другому?

Украинский язык гораздо богаче, чем кажется, и поэтому мы можем подобрать ряд точных синонимов. В зависимости от ситуации можно сказать:

"образитися";

"зобидитися";

"уразитися";

"покривдитися";

"бурмоситися";

"кривдитися";

"супитися";

"скривдитися";

"мати образу";

разговорно – "надутися", "дутися", надути чи закопилити губи.

Например, вместо "Не обижайся" можно сказать: "Не ображайся", "Не зобидься", "Не бери близько до серця"

Или выберите интересные фразеологизмы:

надувся як сич перед смертю;

надувся як індик перед смертю;

надувся як миш на крупу.

Поэтому если кто-то сказал вам что-то неприятное, вы можете "образитися", "зобидитися" чи "покривдитися", но точно не "обидиться".

А если уж очень хочется "обидеться", лучше сначала проверить, не пора ли просто пообедать. Говорите на украинском!