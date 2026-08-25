Як замінити росіянізм "обідитися", розповідаємо з посиланням на ресурс "Горох".

Не "обідитись" – як сказати українською?

"Не обіжайся на мене" – так можна почути в побутовій розмові. Зміст зрозумілий, але літературна українська тут пропонує інше слово. І воно зовсім не пов'язане з тим, що ми робимо за столом.

Тут краще зробити маленьку, але важливу заміну: не "обідитися", а – "образитися". І походить воно від іменника "образа": образа → образитися.

Саме "образитися" – нормативне українське слово зі значенням "відчути образу, прийняти щось за образу". Це підтверджує і академічний "Словник української мови".

Тому правильно:

"Не ображайся на мене".

"Вона образилася через його слова".

"Я не хотів тебе образити".

"Не варто ображатися через дрібниці".

А звідки взялося "обідитись"?

Тут маємо справу зі словом, яке з'являється під впливом іншої мовної моделі – російської. Тобто буквально, російське слово вимовляємо на український лад. Словники прямо радять замість "обідитися" вживати "образитися".

Цікаво, що українська мова має слово "обідати", яке за правилами словотвору мало б бути основою, але воно означає зовсім інше – споживати їжу серед дня. Тобто:

обідати → обід, а не обід → обідитися. Бо не обіда → а образа.

Тож фраза "я обідився" може мимоволі створити кумедну асоціацію з обідом.

Цікаво! Що чимало росіянізмів, які описують наші емоції, міцно сидять у розмовному мовленні, хоча українська мова пропонує чимало власних варіантів та ще з десяток синонімів, як-от у випадку зі словами "нравитися" і "взбудоражитися".

А чи є в українській слово "обида"?

Втім, українська мова нам видає цікаву ситуацію. Українська мова має близькі слова "образа", "образити", "образитися", а також "кривдити", "скривдити", "уражати", "зобиджувати", "покривдитися", "уразитися" та інші. У словниках серед синонімів до "образитися" справді фіксуються, зокрема, "зобидитися", "обидитися", але зі своєю вимовою. Тобто ситуація не така проста, як "цього слова взагалі не існує". Саме тому не варто механічно переносити в українську російську модель "обидеться" → "обідиться".

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А можна сказати інакше?

Українська мова значно багатша, ніж здається і тому ми можемо добрати низку влучних синонімів. Залежно від ситуації можна сказати:

"образитися";

"зобидитися";

"уразитися";

"покривдитися";

"бурмоситися";

"кривдитися";

"супитися";

"скривдитися";

"мати образу";

розмовно – "надутися", "дутися", надути чи закопилити губи.

Наприклад, замість "Не обідься" можна сказати: "Не ображайся", "Не зобидься", "Не бери близько до серця".

Чи оберіть цікаві фразеологізми:

надувся як сич перед смертю;

надувся як індик перед смертю;

надувся як миш на крупу.

Тож якщо хтось сказав вам щось неприємне, ви можете "образитися", "зобидитися" чи "покривдитися", але точно не "обідитися".

А якщо вже дуже хочеться "обідитись", краще спершу перевірити, чи не настав час просто пообідати. Говоріть українською!