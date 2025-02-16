Почему украинские дети в европейских школах выбирают русский язык

Украинские дети не имеют возможности изучать украинский язык в европейских школах. Порой они выбирают изучение русского.

Об этом заявила председатель Всемирного координационного воспитательно-образовательного совета (СКВОР) Всемирного Конгресса Украинцев Любовь Любчик. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на "Главком".

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Почему украинские ученики учат за рубежом русский язык

Главный педагог Всемирного Конгресса отметила, что украинские дети очень часто выбирают русский язык в школах стран пребывания, чтобы повысить свои результаты по внешнему независимому оцениванию.

Они уже учатся на языке страны, где находятся, а как первый иностранный язык изучают обычно английский. И чтобы упростить себе задачу, вместо второго иностранного языка – французского, польского или итальянского, – они выбирают русский язык, который слышали, знают и который облегчает им задачу,

– уточнила она.

Любчик при этом подчеркнула: чтобы исключить изучение русского и дать ребенку выбрать украинский, Украина должна работать над тем, чтобы ввести учебную дисциплину "украинский язык как иностранный" в перечне учебных предметов по выбору в стране пребывания ученика.

Это обусловит, во-первых, выбор украинского языка для наших украинских детей как иностранного, а также выбор украинского языка как иностранного для граждан тех стран. И это будет способствовать распространению и продвижению украинского языка в мире,

– отметила педагог.

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