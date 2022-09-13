"Не пускайте детей в школы": Андрющенко предупредил о возможной циничной провокации в Мариуполе

Россияне продолжают циничный террор на захваченных территориях Украины. Есть риск, что в Мариуполе они могут готовить показательную провокацию с участием детей.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко посоветовал родителям в течение двух-трех дней не отпускать детей на учебу. Местные школы оккупанты могут задействовать в показательных провокациях.

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Россияне могут готовить циничные провокации

По словам Андрющенко, в школах города прошли тренировки эвакуации, которую проводят при бомбардировке. При этом родителей предупредили, что это не последняя такая учеба.

Учителям-оккупантам приказали срочно подготовиться к дистанционному обучению. А родителей опросят, готовы ли они присоединиться немедленно.

Обучение в Мариуполе и уничтожение остатков украинского образования

Дети в оккупированном Мариуполе вынуждены учиться в полуразрушенных и неблагополучных школах. Разбитые окна в учебных заведениях города просто затянуть пленкой.

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Россияне, сообщил Андрющенко, также вывезли из всех школ Мариуполя остатки украинских учебников на переработку. Дети при этом лишились возможности питаться в школах. Выдавать только месячный паек учащимся-льготникам 5 – 11 классов и школьникам 1 – 4 класса.

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