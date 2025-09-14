Глава Министерства образования и науки Украины Оксен Лисовой считает, что будущее образовательного процесса – во взвешенной и качественной комбинации онлайн и офлайн обучения. В частности, если говорить о школах.

Об этом чиновник заявил во время пятого Саммита первых леди и джентльменов. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Какой формат обучения будет основным в будущем?

Глава МОН отметил, что образовательный процесс существенно изменился, начиная с периода пандемии коронавируса.

Образование уже никогда не будет таким, как было. В онлайновых форматах есть свои преимущества. И, собственно, будущее образования – в комбинации, в очень взвешенной, качественной комбинации онлайн и офлайн формата,

– заявил министр.

По его словам, это де-факто будет школа, физическое пространство, в центре которого будет находиться онлайн-платформа, которая будет дарить больше свободы для детей, но обязательно позволит им выходить на очное обучение.

Там, где мы получаем все наши мягкие навыки; там, где мы учимся взаимодействовать с людьми, с учителями, с лабораторным оборудованием; где мы учимся делать проекты, учимся делать много всего другого; где мы учимся презентовать, разговаривать и взаимодействовать. Поэтому вот будущее в такой комбинации – онлайн и офлайн,

– убежден Лисовой.

Он также отметил, что без образования нельзя выиграть эту войну и нельзя пройти ни один кризис.

