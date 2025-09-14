Лисовой рассказал, какой учебный формат будет основным в будущем
- Глава МОН Оксен Лисовой считает, что будущее образования в Украине – в комбинации онлайн и офлайн обучения.
- Это предоставит больше свободы детям.
Глава Министерства образования и науки Украины Оксен Лисовой считает, что будущее образовательного процесса – во взвешенной и качественной комбинации онлайн и офлайн обучения. В частности, если говорить о школах.
Об этом чиновник заявил во время пятого Саммита первых леди и джентльменов. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Укринформ.
Смотрите также В МОН рассказали, учителей каких предметов не хватает в школах
Какой формат обучения будет основным в будущем?
Глава МОН отметил, что образовательный процесс существенно изменился, начиная с периода пандемии коронавируса.
Образование уже никогда не будет таким, как было. В онлайновых форматах есть свои преимущества. И, собственно, будущее образования – в комбинации, в очень взвешенной, качественной комбинации онлайн и офлайн формата,
– заявил министр.
По его словам, это де-факто будет школа, физическое пространство, в центре которого будет находиться онлайн-платформа, которая будет дарить больше свободы для детей, но обязательно позволит им выходить на очное обучение.
Там, где мы получаем все наши мягкие навыки; там, где мы учимся взаимодействовать с людьми, с учителями, с лабораторным оборудованием; где мы учимся делать проекты, учимся делать много всего другого; где мы учимся презентовать, разговаривать и взаимодействовать. Поэтому вот будущее в такой комбинации – онлайн и офлайн,
– убежден Лисовой.
Он также отметил, что без образования нельзя выиграть эту войну и нельзя пройти ни один кризис.
Смотрите также Выбор школы для первоклассника: как не ошибиться и найти лучшую
Что известно о Саммите первых леди и джентльменов?
- В Киеве на днях состоялся пятый Саммит первых леди и джентльменов.
- Он был сосредоточен на теме "Образование, моделирующее мир".
- Мероприятие включало 19 событий с участием нобелевских лауреатов и образовательных деятелей.
- Во время саммита обсуждали роль образования в предотвращении войн, влияние новых технологий на знания и представят исследования восприятия образования.