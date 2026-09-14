Как будут учиться ученики во время длительных тревог: МОН предлагает школам 3 модели обучения

Школам в Украине рекомендуют заранее определить, как организовывать обучение в зависимости от ситуации с безопасностью, продолжительности воздушных тревог, возможностей укрытия, электроснабжения и связи. МОН уже предложило три базовые модели.

Речь идет об очном, комбинированном и дистанционном обучении. Эти подходы изложены в соответствующих методических рекомендациях МОН Украины.

Что рекомендуют школам

Школы должны заранее определить алгоритм действий. Необходимо оценить вместимость укрытия, возможность проведения там занятий, доступ к электроэнергии и интернету, наличие резервных источников питания и возможности для быстрого перехода на дистанционное обучение.

Руководитель учебного заведения должен утвердить локальный алгоритм работы школы и перехода между моделями обучения в зависимости от изменения ситуации с безопасностью. К его обсуждению рекомендуется привлекать педагогов и родителей.

Такой алгоритм должен предусматривать:

какие модели обучения будет использовать школа;

при каких условиях будет происходить переход между ними;

сколько учеников и сотрудников могут одновременно безопасно находиться в школе;

как будет организовано обучение во время воздушной тревоги;

что делать, если тревога началась до начала учебного дня;

как действовать во время длительных или повторяющихся тревог;

как переходить с очного обучения на дистанционное и наоборот;

как организовывать синхронное и асинхронное обучение;

что делать в случае отсутствия электроэнергии, интернета или мобильной связи.

Глава МОН Андрей Бутенко сообщил, что рекомендации уже разосланы в области. И добавил, что школы получили не одну жесткую инструкцию, а инструменты для выбора решения в соответствии со своими условиями.

Что предусматривают эти модели

Очное обучение: уроки можно продолжать в укрытии

Очную модель рекомендуют применять, если ситуация с безопасностью позволяет ученикам и работникам безопасно добраться до школы и находиться там, а количество людей не превышает вместимости защитного сооружения.

Если учебных мест в укрытии недостаточно для всех учеников, школа может организовать

поочередное обучение классов или групп,

обучение в несколько смен,

сменные графики или разделение на группы с одновременным сочетанием очного и дистанционного обучения.

Продолжительность очных занятий в такой модели при необходимости можно сократить не более чем на 50%.

Комбинированная модель: классы могут обучаться очно и дистанционно поочередно

Комбинированную модель рекомендуют, если ситуация с безопасностью позволяет проводить очное обучение, однако школа не может одновременно обеспечить его для всех учащихся.

Школы могут использовать различные варианты:

чередовать очное и дистанционное обучение для классов или групп;

чередовать очные и дистанционные дни или недели;

организовывать обучение в несколько смен;

устанавливать разные графики для отдельных классов или параллелей;

проводить отдельные виды занятий асинхронно.

В то же время для одного класса не рекомендуется проводить один урок так, чтобы учитель одновременно обучал часть детей очно, а другую часть – дистанционно.

Дистанционное обучение должно быть готово к быстрому запуску

Дистанционную модель организуют, если ситуация с безопасностью не позволяет ученикам и сотрудникам безопасно прибыть в школу или находиться в ней.

Школе рекомендуется использовать единую информационно-коммуникационную среду, где ученики могут найти

расписание,

ссылки на онлайн-уроки,

учебные материалы,

задания,

записи пропущенных занятий,

результаты проверки,

обратная связь от учителей.

Что делать, если тревога началась во время онлайн-урока

Воздушная тревога во время дистанционного обучения не означает автоматического прекращения образовательного процесса. В первую очередь ученики и педагоги должны перейти в безопасное место.

Если синхронный урок пришлось прервать из-за перемещения в укрытие или другое безопасное место, после этого его можно продолжить онлайн – при наличии технической возможности.

Учащимся, которые из-за пребывания в укрытии, отсутствие электроэнергии или интернета не могут подключиться к синхронному занятию, должно быть доступно асинхронное обучение – записи уроков или другие материалы, задания для самостоятельной работы, консультации и обратная связь от учителя.

Если тревога продолжается в начале учебного дня

В таком случае ученики и сотрудники не должны идти в школу. Учебный день начинается дистанционно по заранее подготовленному расписанию, а учителя проводят занятия из безопасного места. При необходимости синхронную часть урока можно сократить, а часть материала перевести в асинхронный формат.

Школа может заранее определить контрольное время, до которого в этот день еще возможно возобновление очного обучения. Если отбой объявлен до этого времени, администрация сообщает о переходе к очному формату и определяет время для безопасного прибытия учащихся и сотрудников. Если тревога длится дольше, учебный день остается дистанционным.

Если тревоги длятся более двух часов несколько дней подряд

Если в течение нескольких дней подряд суммарная продолжительность воздушных тревог в пределах учебного дня превышает два часа, школе рекомендуется незамедлительно применять заранее подготовленную модель обучения в укрытии или дистанционного обучения – при условии нахождения всех участников образовательного процесса в безопасной среде.

Для школ предусмотрены образовательные хабы

Если отдельное учебное заведение не располагает достаточными условиями для стабильной организации обучения, учредитель может определить другие учебные заведения, учреждения или объекты в качестве образовательных хабов

Ими могут пользоваться педагоги для проведения дистанционных занятий, ученики, не имеющие дома безопасных или технических условий для дистанционного обучения, а также отдельные классы или группы, если основное помещение школы временно недоступно. Образовательный хаб должен обеспечивать безопасные условия, доступ к укрытию, электроэнергию, интернет и надлежащие условия для обучения.