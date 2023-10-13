"Их хочет одолеть враг? Да никогда!": студенты тронули исполнением песни на слова Леси Украинки

Украинцы, несмотря на трудности, продолжают получать образование во время войны. При этом демонстрируют: мы – непреодолимая нация.

Очередное подтверждение тому, что россиянам нас не одолеть – студенты из Одесщины. Они не теряют силы и оптимизма даже после тяжелой ночи из-за тревог и атак врага в регионе.

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Студенты из Одесщины тронули исполнением песни на слова Леси Украинки

Трогательное видеодоказательство обнародовала преподавательница украинского языка и литературы Дунайского центра профессионального образования Инна Ильченко. На нем второкурсники – будущие квалифицированные электромонтеры – поют песню на слова стихотворения мужественной украинской поэтессы и писательницы Леси Украинки.

Вопреки войне!!! Держим образовательный фронт! 12.10.2023 – поем Лесю. Вместе к победе!

– написала педагогиня.

В департаменте образования и науки Одесской ОВА назвали Дунайский центр профессионального образования "силой, мощью и гордостью!".

Будущих электромонтеров, поющих песни на слова непреодолимой Леси Украинки после очередной громкой ночи, которых преподаватель ласково называет "мои творческие личности", хочет одолеть враг? Да некогда!!! И не мечтайте!,

– написали в департаменте.

Заметим, что студенты исполняют песню на слова из стихотворение Contra spem spero! ("Без надежды надеюсь!" (лат.)).