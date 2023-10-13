Чергове підтвердження тому, що росіянам нас не здолати, – студенти з Одещини. Вони не втрачають сили та оптимізму навіть після важкої ночі через тривоги та атаки ворога у регіоні.

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Студенти з Одещини зворушили виконанням пісні на слова Лесі Українки

Зворушливий відеодоказ оприлюднила викладачка української мови та літератури Дунайського центру професійної освіти Інна Ільченко. На ньому другокурсники – майбутні кваліфіковані електромонтери – співають пісню на слова вірша мужньої української поетеси та письменниці Лесі Українки.

Всупереч війні!!! Тримаємо освітній фронт!!! 12.10.2023 – співаємо Лесю. Разом до перемоги!

– написала педагогиня.

У департаменті освіти і науки Одеської ОВА назвали Дунайський центр професійної освіти "силою, міццю і гордістю!".

Майбутніх електромонтерів, які співають пісні на слова незламної Лесі Українки після чергової гучної ночі, котрих викладач лагідно називає "мої творчі особистості", хоче здолати ворог? Та ніколи!!! Й не мрійте!,

– написали в департаменті.

Зауважимо, що студенти виконують пісню на слова з вірша Contra spem spero! ("Без надії сподіваюсь!" (лат.)).