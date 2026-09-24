В МОН сообщили, сколько учебных заведений русские разрушили и повредили в Украине
За время полномасштабной войны россияне разрушили более 4 тысяч учебных заведений в Украине. Еще больше – были повреждены.
Об этом на брифинге заявил министр образования и науки Андрей Бутенко, сообщает "Укринформ".
Сколько учебных заведений разрушили россияне в Украине
Чиновник заявил, что де-факто ежедневно поступают новости о повреждении того или иного учебного заведения в Украине.
Сейчас у нас более 4 тысяч разрушенных учебных заведений по стране, а поврежденных – еще больше. Так, на этой неделе были зафиксированы большие повреждения двух университетов, были и различные мелкие повреждения,
– сообщил Бутенко.
И уточнил, что почти ежедневно в результате российских атак также разрушаются детские сады и школы. Фактически каждую неделю также фиксируются инфраструктурные разрушения учреждений высшего и академического образования.
Бутенко при этом подчеркнул, что реконструкция учебных заведений – это не просто восстановление зданий, но и вопрос стабильности общин и регионов.
Если работает учебное заведение, люди могут оставаться (в общине – ред.), спокойно ходить на работу, если там созданы безопасные условия для детей. Речь идет о нашей устойчивости,
– заявил министр.
И напомнил, что правительство выделило 6 миллиардов гривен на строительство укрытий в учреждениях общего среднего образования.
- Ранее мы сообщали, что россияне в очередной раз атаковали Запорожье. В результате вражеской атаки ночью в понедельник, 21 августа, был поврежден один из корпусов высшего учебного заведения.