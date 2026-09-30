Существует три основных вызова: с какими проблемами сталкиваются школы в Украине

Школы в Украине работают в условиях трех основных вызовов. Это демографический спад, риски для безопасности и неравный доступ к очному обучению.

Об этом заявляют аналитики благотворительного фонда savED. Они проанализировали данные о состоянии образования в Украине.

Почему становится меньше учителей и учеников

В этом году в первый класс пошли около 243,3 тысячи детей. В то же время общее количество учеников в Украине за четыре года сократилось на 755,6 тысячи. Такая же тенденция наблюдается и среди педагогов: за этот период их количество уменьшилось на 52,7 тысячи.

На ситуацию влияют демографический спад и перемещение населения. Из-за этого меняется и география спроса на образование: в одних общинах количество детей сокращается, а другие сталкиваются с дополнительной нагрузкой на образовательную инфраструктуру.

Что определяет формат обучения

Ситуация с безопасностью является одним из главных факторов, определяющих формат работы школ в разных регионах. Общины продолжают обустраивать укрытия, восстанавливать образовательную инфраструктуру, инвестируют в энергобезопасность и транспорт, а также пытаются вернуть детей к очному обучению.

В то же время условия могут существенно различаться не только между областями, но и между отдельными общинами и школами. Это значительно влияет и на образовательный процесс.

Как будет работать старшая школа

Отдельным вызовом остаются изменения в содержании образовательного процесса. Для учащихся 10–11 классов сохранят действующую модель обучения, чтобы они могли завершить старшую школу по программам, по которым начали учиться. Это должно предотвратить переход на новую трехлетнюю модель в середине образовательного цикла.

В то же время новую модель профильного среднего образования ввели в пилотном формате. Полноценный переход к обучению в 10–12 классах запланирован на 1 сентября 2027 года.