Про це заявляють аналітики благодійного фонду savED. Вони проаналізували дані про стан освіти в Україні.

Чому вчителів та учнів стає менше

Цьогоріч до першого класу пішли близько 243,3 тисячі дітей. Водночас загальна кількість учнів в Україні за чотири роки скоротилася на 755,6 тисячі. Така сама тенденція – і серед педагогів: за цей період їхня кількість зменшилася на 52,7 тисячі.

На ситуацію впливають демографічний спад та переміщення населення. Через це змінюється і географія попиту на освіту: в одних громадах кількість дітей скорочується, а інші стикаються з додатковим навантаженням на освітню інфраструктуру.

Що визначає формат навчання

Безпекова ситуація є одним із головних факторів, який визначає формат роботи шкіл у різних регіонах. Громади продовжують облаштовувати укриття, відновлювати освітню інфраструктуру, інвестують в енергостійкість та транспорт, а також намагаються повертати дітей до очного навчання.

Водночас умови можуть суттєво відрізнятися не лише між областями, а й між окремими громадами та школами. Це значно впливає і на освітній процес.

Як працюватиме старша школа

Окремим викликом залишаються зміни у змісті освітнього процесу. Для учнів 10-11 класів збережуть чинну модель навчання, щоб вони могли завершити старшу школу за програмами, за якими почали вчитися. Це має запобігти переходу на нову трирічну модель посеред освітнього циклу.

Водночас нову модель профільної середньої освіти запровадили у пілотному форматі. Повноцінний перехід до навчання у 10-12 класах запланований з 1 вересня 2027 року.