После 9 класса украинские школьники смогут продолжить обучение в академическом лицее или выбрать профессиональный колледж. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.
Где найти карту учебных заведений
МОН также обновило сайт "Реформа старшей школы: Профильная" и карту учебных заведений, где родители и ученики могут заранее ознакомиться с будущей сетью лицеев. На специальной карте от МОН можно будет узнать больше информации о ближайших учебных заведениях. На ней также можно выбрать область и территориальную общину, просмотреть учебные заведения, их статус и проверить, входит ли конкретное заведение в сеть пилотных лицеев.
Что изменится после 9 класса
С 1 сентября 2027 года реформа старшей профильной школы должна заработать на национальном уровне. После окончания 9 класса ученики смогут:
продолжить обучение в академическом лицее;
получать образование в профессиональном колледже.
В академических лицеях учащиеся будут учиться в 10–12 классах. Они смогут выбрать профиль в соответствии со своими интересами, сильными сторонами и планами на будущее.
Профили будут объединены в три образовательных кластера:
STEM;
языково-литературный;
социально-гуманитарный.
Профильное обучение будет предусматривать углубленное изучение определенных предметов и интегрированных курсов. Кроме того, учащиеся смогут выбирать дополнительные дисциплины и курсы вне своего профиля.
Можно ли будет сменить профиль
Выбор профиля не должен становиться окончательным решением сразу после поступления в 10 класс. Подготовка к такому выбору начнется еще в 5–9 классах. В частности, учащиеся будут развивать навыки профориентации. 10 класс должен быть адаптационным. Учащиеся смогут понять, насколько выбранное направление соответствует их интересам. При этом у них будет право сменить профиль.
Количество времени, отводимое на факультативные предметы и курсы, будет постепенно увеличиваться. В 10-м классе на них предусмотрено 140 часов, а в 12-м классе – уже 420 часов.
Где будут работать академические лицеи
На обновленном сайте реформы родители и ученики могут ознакомиться с картой будущей сети учебных заведений. При формировании сети учитывается, в частности, расстояние до лицея. Оно должно составлять до 30 километров.
Для учащихся будет организован подвоз на школьных автобусах. Если в исключительных случаях расстояние до лицея превысит 30 километров, при нем будет предусмотрен пансион. Учащиеся смогут проживать там в течение рабочей недели и возвращаться домой на выходные.
Сколько лицеев уже работает
Пилотный проект первых 30 академических лицеев старшей профильной школы стартовал 1 сентября 2025 года. В 2026–2027 учебном году таких лицеев уже будет 150. Следующим этапом должно стать внедрение старшей профильной школы по всей стране с 1 сентября 2027 года.
Подготовка к реформе предусматривает также обновление образовательных программ, учебников и учебных материалов, профессиональное развитие учителей, модернизацию образовательной среды и закупку оборудования.
По словам главы МОН Андрея Бутенко, государство также работает над созданием безопасных укрытий, школьных автобусов и доступных маршрутов к лицеям, современных образовательных пространств и оборудования.
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