После 9 класса украинские школьники смогут продолжить обучение в академическом лицее или выбрать профессиональный колледж. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Где найти карту учебных заведений

МОН также обновило сайт "Реформа старшей школы: Профильная" и карту учебных заведений, где родители и ученики могут заранее ознакомиться с будущей сетью лицеев. На специальной карте от МОН можно будет узнать больше информации о ближайших учебных заведениях. На ней также можно выбрать область и территориальную общину, просмотреть учебные заведения, их статус и проверить, входит ли конкретное заведение в сеть пилотных лицеев.

Что изменится после 9 класса

С 1 сентября 2027 года реформа старшей профильной школы должна заработать на национальном уровне. После окончания 9 класса ученики смогут:

продолжить обучение в академическом лицее;

получать образование в профессиональном колледже.

В академических лицеях учащиеся будут учиться в 10–12 классах. Они смогут выбрать профиль в соответствии со своими интересами, сильными сторонами и планами на будущее.

Профили будут объединены в три образовательных кластера:

STEM;

языково-литературный;

социально-гуманитарный.

Профильное обучение будет предусматривать углубленное изучение определенных предметов и интегрированных курсов. Кроме того, учащиеся смогут выбирать дополнительные дисциплины и курсы вне своего профиля.

Можно ли будет сменить профиль

Выбор профиля не должен становиться окончательным решением сразу после поступления в 10 класс. Подготовка к такому выбору начнется еще в 5–9 классах. В частности, учащиеся будут развивать навыки профориентации. 10 класс должен быть адаптационным. Учащиеся смогут понять, насколько выбранное направление соответствует их интересам. При этом у них будет право сменить профиль.

Количество времени, отводимое на факультативные предметы и курсы, будет постепенно увеличиваться. В 10-м классе на них предусмотрено 140 часов, а в 12-м классе – уже 420 часов.

Где будут работать академические лицеи

На обновленном сайте реформы родители и ученики могут ознакомиться с картой будущей сети учебных заведений. При формировании сети учитывается, в частности, расстояние до лицея. Оно должно составлять до 30 километров.

Для учащихся будет организован подвоз на школьных автобусах. Если в исключительных случаях расстояние до лицея превысит 30 километров, при нем будет предусмотрен пансион. Учащиеся смогут проживать там в течение рабочей недели и возвращаться домой на выходные.

Сколько лицеев уже работает

Пилотный проект первых 30 академических лицеев старшей профильной школы стартовал 1 сентября 2025 года. В 2026–2027 учебном году таких лицеев уже будет 150. Следующим этапом должно стать внедрение старшей профильной школы по всей стране с 1 сентября 2027 года.

Подготовка к реформе предусматривает также обновление образовательных программ, учебников и учебных материалов, профессиональное развитие учителей, модернизацию образовательной среды и закупку оборудования.

По словам главы МОН Андрея Бутенко, государство также работает над созданием безопасных укрытий, школьных автобусов и доступных маршрутов к лицеям, современных образовательных пространств и оборудования.