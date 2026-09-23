Депутаты поддержали законопроект № 15082-д. Об этом шла речь на заседании комитета 23 сентября.

Будут ли переводить старшеклассников в другие школы

Заместитель председателя комитета Сергей Колебошин заявил, что количество украинских школьников, которых касается эта проблема, оказалось значительно больше, чем он ожидал – ориентировочно до 100 тысяч.

Общество ждет этот закон, ждало и раньше, но мы отложили его до сентября, чтобы не сорвать реформу, которая набирала обороты. Теперь мы получили цифры и видим: детям в любом случае нужно окончить школу и получить документ о полном общем среднем образовании,

– заявил глава комитета Сергей Бабак.

Поэтому народные депутаты поддержали законопроект и рекомендовали Раде принять его сразу в первом чтении и в целом. По словам Бабака, голосование по документу в парламенте состоится в октябре 2026 года.

Напомним, проблема возникла у учеников, поступивших в школу в 2017–2018 учебном году. В рамках реформы старшей школы в Украине меняют тип отдельных учебных заведений – некоторые становятся гимназиями и начальными школами. Также появляется сеть академических лицеев, где дети учатся три года по выбранной образовательной траектории и предметам для углубленного изучения.

Что известно о реформе "Профильная"?