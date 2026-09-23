Депутаты поддержали законопроект № 15082-д. Об этом шла речь на заседании комитета 23 сентября.
Будут ли переводить старшеклассников в другие школы
Заместитель председателя комитета Сергей Колебошин заявил, что количество украинских школьников, которых касается эта проблема, оказалось значительно больше, чем он ожидал – ориентировочно до 100 тысяч.
Общество ждет этот закон, ждало и раньше, но мы отложили его до сентября, чтобы не сорвать реформу, которая набирала обороты. Теперь мы получили цифры и видим: детям в любом случае нужно окончить школу и получить документ о полном общем среднем образовании,
– заявил глава комитета Сергей Бабак.
Поэтому народные депутаты поддержали законопроект и рекомендовали Раде принять его сразу в первом чтении и в целом. По словам Бабака, голосование по документу в парламенте состоится в октябре 2026 года.
Напомним, проблема возникла у учеников, поступивших в школу в 2017–2018 учебном году. В рамках реформы старшей школы в Украине меняют тип отдельных учебных заведений – некоторые становятся гимназиями и начальными школами. Также появляется сеть академических лицеев, где дети учатся три года по выбранной образовательной траектории и предметам для углубленного изучения.
Что известно о реформе "Профильная"?
С 2027 года начнется полноценное внедрение реформы старшей профильной школы. Учащиеся будут учиться 12 лет.
- С сентября прошлого года началось пилотное внедрение реформы. Этот этап предусматривает тестирование новых программ.
- Реформа введет два направления обучения: академическое и профессиональное.
- В 10–12 классах не обязательно должно быть не менее 300 учеников в рамках реформы старшей школы.
- Кабмин Украины не будет отменять реформу старшей профильной школы. Также не будет приостанавливать ее.
- В этом учебном году 150 лицеев начнут пилотирование старшей профильной школы. Для пилотного проекта подготовлено 97 модельных учебных программ.