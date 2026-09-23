Нардепи підтримали законопроєкт №15082-д. Про це йшлося під час засідання Комітету 23 вересня.

Чи переводитимуть старшокласників в інші школи

Заступник голови Комітету Сергій Колебошин заявив, що кількість українських школярів, яких стосується ця проблема, виявилася значною більшою ніж він очікував – орієнтовано до 100 тисяч.

Суспільство чекає цього закону, чекало і раніше, але ми відклали його до вересня, щоб не зламати реформу, яка набирала обертів. Тепер ми отримали цифри і бачимо: дітям у будь-якому разі потрібно випуститися і отримати документ про повну загальну середню освіту,

– заявив очільник Комітету Сергій Бабак.

Тож нардепи підтримали законопроєкт і рекомендували Раді ухвалити його відразу за основу і в цілому. За словами Бабака, голосування за документ у парламенті відбудеться у жовтні 2026 року.

Нагадаємо, проблема виникла в учнів, які пішли до школи у 2017-2018 навчальному році. У межах реформи старшої школи в Україні змінюють тип окремих закладів – деякі стають гімназіями та початковими школами. Також з'являється мережа академічних ліцеїв, де діти навчаються три роки за обраною освітньою траєкторією та предметами для поглибленого вивчення.

Що відомо про реформу "Профільна"?