202 120 школьников на Харьковщине начнут обучение в сентябре в 576 школах. В почти 200 учебных заведениях дети смогут получать образование в смешанном формате.

Об этом сообщили Суспильному в пресс-службе Харьковской ОГА. Глава обладминистрации Олег Синегубовов уточнил, что в 198 из 576 школ запланировали организовать обучение в смешанной форме, отмечает 24 Канал.

Как будут учиться дети на Харьковщине?

Чиновник рассказал, что в области за парты вернутся 46 485 школьников.

Также в 27 учреждениях дошкольного образования для 1926 детей организуют обучение в смешанном формате.

К смешанной форме обучения в этом году также привлечены 17 учреждений внешкольного образования, 6 учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, 5 учреждений профессионального предвысшего образования, 2 учреждения высшего образования,

– сообщили в ОВА.

Из-за ситуации с безопасностью школам рекомендовали отказаться от торжеств по случаю 1 сентября или проводить их только в безопасной среде.

Как будут учиться студенты в Харькове?