Об этом сообщили Суспильному в пресс-службе Харьковской ОГА. Глава обладминистрации Олег Синегубовов уточнил, что в 198 из 576 школ запланировали организовать обучение в смешанной форме, отмечает 24 Канал.
Как будут учиться дети на Харьковщине?
Чиновник рассказал, что в области за парты вернутся 46 485 школьников.
Также в 27 учреждениях дошкольного образования для 1926 детей организуют обучение в смешанном формате.
К смешанной форме обучения в этом году также привлечены 17 учреждений внешкольного образования, 6 учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, 5 учреждений профессионального предвысшего образования, 2 учреждения высшего образования,
– сообщили в ОВА.
Из-за ситуации с безопасностью школам рекомендовали отказаться от торжеств по случаю 1 сентября или проводить их только в безопасной среде.
Как будут учиться студенты в Харькове?
- Харьковский национальный университет имени Каразина намерен частично восстановить очное обучение, которое прервали в 2022 году.
- Новации должны заработать уже с февраля 2026 года.
- Получать образование студенты должны в безопасных пространствах.
- Сейчас студенты учатся онлайн.