Ситуация меняется: как сейчас учатся ученики в Киеве
В течение второй недели обучения в школах Киева увеличилось количество детей, получающих образование в очной форме. На прошлой неделе таких было 45 % школьников.
На этой неделе этот показатель уже составляет 51%. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриивский.
Сколько учеников в Киеве учатся очно
Из 11 школ, которые в начале учебного года работали только дистанционно, сейчас таких осталось 5. Это произошло благодаря и переоборудованию укрытий с зонированием в помещения для обучения.
Изменения в системе оповещения и распределении уровней угроз не меняют алгоритм действий в учебных заведениях. В случае атаки дронов, обозначаемой желтым уровнем опасности, школьники вместе со взрослыми переходят в укрытие. Детей, которые приходят в школу во время объявленной воздушной тревоги, встречает ответственный взрослый и организованно проводит в укрытие,
– напомнил чиновник.
И добавил: если укрытие позволяет одновременно разместить детей и организовать для них обучение, образовательный процесс продолжается в укрытии.
Если вместимость или особенности укрытия не позволяют полноценно проводить занятия, дети находятся там до окончания воздушной тревоги. После отбоя обучение продолжается в соответствии с моделью, выбранной конкретным учебным заведением – очной или смешанной,
– сообщил Мондриевский.
Как обустраивают укрытия
И добавил, что в укрытиях:
обустраивают рабочие зоны;
устанавливают парты и доски;
создают дополнительное освещение;
обеспечивают постоянный доступ к Wi-Fi.
Для каждого класса определено место в укрытии и алгоритм работы. Учителя заранее готовят материалы, которые можно использовать в условиях укрытия,
– сообщают в КГГА.
И добавляют, что модель обучения в условиях войны является изменчивой. Администрация образовательного учреждения регулярно оценивает ситуацию с безопасностью и при необходимости может менять формат – переходить на дистанционное обучение или смешанный формат в рамках общегородских подходов.
- Ранее мы сообщали, что в Киеве первая неделя учебного года в школах началась в очно-дистанционном формате.