В целом в столице Украины были рассмотрены различные варианты организации учебного процесса. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриивский.

Как будут учиться школьники в Киеве

Чиновник подчеркнул, что в этом году учебный год начинается в очень сложных условиях из-за длительных воздушных тревог.

Мы должны быть готовы не только к тому, что во время тревоги дети спускаются в укрытия, но и к тому, что при определенных условиях учебный процесс придется организовать иначе,

– отметил Мондриевский.

В городе могут действовать различные варианты обучения: от проведения занятий в укрытиях для младших школьников до смешанного или дистанционного обучения. Также рассматривается возможность работы во вторую смену.

По словам чиновника, в школах планируется реализация нескольких сценариев, чтобы каждое учебное заведение могло действовать в соответствии с конкретной ситуацией и собственными ресурсами. Решения могут быть временными и меняться в зависимости от ситуации.

Можно ли выбрать формат обучения

В Департаменте образования и науки КГГА добавили, что родители смогут выбирать доступный для их ситуации формат обучения – в рамках тех моделей, которые предложит конкретная школа и педагогический коллектив.

Например, одна из моделей, которую сейчас рассматриваем, – организация в укрытии очного обучения для учеников начальной школы и отдельного помещения, где часть детей средних и старших классов, в случае необходимости, смогут во время тревоги продолжать обучение онлайн,

– говорят чиновники.

И добавили, что это лишь один из возможных форматов. Каждая школа будет определять оптимальную модель с учетом своей ситуации. Также каждое учебное заведение уже не первый год имеет четкий индивидуальный алгоритм действий в случае чрезвычайной ситуации.

В Департаменте образования и науки КГГА также просят родителей накануне 1 сентября вместе с детьми обсудить простые, но важные вещи – как они будут действовать в случае тревоги, где будут находиться в укрытии, что будут делать, если опасность застанет их по дороге в школу.