Загалом у столиці України опрацювали різні формати можливої організації навчального процесу. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Як вчитимуться учні у Києві

Чиновник акцентував, що цьогоріч навчальний рік починається в дуже непростих умовах через тривалі повітряні тривоги.

Ми маємо бути готовими не лише до того, що під час тривоги діти спускаються в укриття, а й до того, що за певних умов навчальний процес потрібно буде організувати інакше,

– зауважив Мондриївський.

У місті можуть діяти різні варіанти навчання: від проведення занять в укриттях для молодших школярів до змішаного чи дистанційного навчання. Також розглядають можливість роботи у другу зміну.

За словами чиновника, у школах планують реалізацію кількох сценаріїв, аби кожен заклад міг діяти відповідно до конкретної ситуації та власних ресурсів. Рішення можуть бути тимчасовими і змінюватися залежно від ситуації.

Чи можна вибрати формат навчання

У Департаменті освіти і науки КМДА додали, що батьки зможуть вибирати доступний для їхньої ситуації формат навчання – у межах тих моделей, які запропонує конкретна школа та педагогічний колектив.

Наприклад, одна з моделей, яку зараз розглядаємо, – організація в укритті очного навчання для учнів початкової школи та окремого простору, де частина дітей середніх і старших класів, у разі потреби, зможуть під час тривоги продовжувати навчання онлайн,

– кажуть чиновники.

І додали, що це лише один із можливих форматів. Кожна школа визначатиме оптимальну модель, враховуючи свою ситуацію. Також кожен заклад освіти вже не перший рік має чіткий індивідуальний алгоритм дій у разі надзвичайної ситуації.

У Департаменті освіти і науки КМДА також просять батьків напередодні 1 вересня разом із дітьми проговорити прості, утім важливі речі – як вони діятимуть у разі тривоги, де перебуватимуть в укритті, що робитимуть, якщо небезпека застала їх дорогою до школи.