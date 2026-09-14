Цього тижня вже 51%. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
Скільки учнів у Києві навчаються очно
Із 11 шкіл, які на початку навчального року працювали лише дистанційно, зараз таких залишилося 5. Це сталося завдяки й переобладнанню укриттів із зонуванням на простори для навчання.
Зміни в системі оповіщення та розподілі рівнів загроз не змінюють алгоритму дій у закладах освіти. У разі дронової атаки, яка позначається жовтим рівнем небезпеки, школярі разом із дорослими переходять в укриття. Дітей, які приходять до школи під час оголошеної повітряної тривоги, зустрічає відповідальний дорослий та організовано проводить до укриття,
– нагадав чиновник.
І додав: якщо укриття дозволяє одночасно розмістити дітей і організувати для них навчання, освітній процес продовжують у сховищі.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Якщо місткість або особливості укриття не дозволяють повноцінно проводити заняття, діти перебувають там до завершення повітряної тривоги. Після відбою навчання продовжується відповідно до моделі, обраної конкретним закладом – очної або змішаної,
– повідомив Мондриївський.
Як облаштовують укриття
І додав, що в укриттях:
облаштовують робочі зони;
встановлюють парти та дошки;
створюють додаткове освітлення;
забезпечують безперервний доступ до Wi-Fi.
Для кожного класу визначене місце в укритті та алгоритм роботи. Учителі заздалегідь готують матеріали, які можна використовувати в умовах укриття,
– кажуть в КМДА.
І додають, що модель навчання в умовах війни є змінною. Адміністрація освітнього закладу регулярно оцінює безпекову ситуацію і за потреби може змінювати формат – переходити на дистанційне навчання або змішаний формат у межах загальноміських підходів.
- Раніше ми розповідали, що у Києві перший тиждень навчального року у школах розпочався в очно-дистанційному форматі.