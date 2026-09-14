Цього тижня вже 51%. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Скільки учнів у Києві навчаються очно

Із 11 шкіл, які на початку навчального року працювали лише дистанційно, зараз таких залишилося 5. Це сталося завдяки й переобладнанню укриттів із зонуванням на простори для навчання.

Зміни в системі оповіщення та розподілі рівнів загроз не змінюють алгоритму дій у закладах освіти. У разі дронової атаки, яка позначається жовтим рівнем небезпеки, школярі разом із дорослими переходять в укриття. Дітей, які приходять до школи під час оголошеної повітряної тривоги, зустрічає відповідальний дорослий та організовано проводить до укриття,

– нагадав чиновник.

І додав: якщо укриття дозволяє одночасно розмістити дітей і організувати для них навчання, освітній процес продовжують у сховищі.

Якщо місткість або особливості укриття не дозволяють повноцінно проводити заняття, діти перебувають там до завершення повітряної тривоги. Після відбою навчання продовжується відповідно до моделі, обраної конкретним закладом – очної або змішаної,

– повідомив Мондриївський.

Як облаштовують укриття

І додав, що в укриттях:

облаштовують робочі зони;

встановлюють парти та дошки;

створюють додаткове освітлення;

забезпечують безперервний доступ до Wi-Fi.

Для кожного класу визначене місце в укритті та алгоритм роботи. Учителі заздалегідь готують матеріали, які можна використовувати в умовах укриття,

– кажуть в КМДА.

І додають, що модель навчання в умовах війни є змінною. Адміністрація освітнього закладу регулярно оцінює безпекову ситуацію і за потреби може змінювати формат – переходити на дистанційне навчання або змішаний формат у межах загальноміських підходів.