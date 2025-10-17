Киевлянка Аленка Мишкур поделилась историей обучения своего ребенка, который только пошел в первый класс. В частности, заявила, что ей предлагают довольно часто заменить уроки на какую-то внеклассную активность.

При этом не бесплатно. Об этом в сообществе "Родители SOS" в фейсбуке написала Аленка Мишкур, информирует 24 Канал.

Можно ли заменить уроки на внешкольную деятельность?

Мать первоклассницы попросила совета у других родителей относительно такой ситуации.

Есть вопросы, которые меня очень сильно удивляют. Почти каждую неделю для детей есть предложение провести какое-то мероприятие за деньги: научные изобретения, постановочные фотографирования, спектакль из двух актеров, поход в кукольный театр, выставка-экскурсия "магия природы" в пределах актового зала... И ничего плохого в этом не было, если бы это не происходило вместо уроков,

– рассказала киевлянка.

И поинтересовалась, есть ли такая ситуация нормально, или наоборот.

О варианте "отказа" я знаю, но трудно каждый раз ребенку объяснять, почему весь класс там, а она нет. Да и не понимаю, кто будет ей преподавать в школе, пока ее учитель с классом, например, в кукольный театр идет...

– уточнила мама ученицы.



История в киевской школе / скриншот поста

Что думают другие родители?

В комментариях другие родители написали свое мнение по этому поводу:

Во время уроков такое делать нельзя, потому что должен выполняться учебный план. Директора на этом зарабатывают, часть денег забирают себе.

Знакомая ситуация. Проблема в том, что эти вопросы не решает сам директор школы, обычно это с "одобрямса" (если не принуждения) отдела образования. Наших возили в другое село на спектакль Львовского театра. Все бы было хорошо, если бы не было озвучено, что школа должна обеспечить определенное количество зрителей (то есть сумму, зрителей может быть меньше, а вот денег – нет).

Аналогичная ситуация, 5 класс. Раньше, по желанию, кто хотел шел, кто не хотел, – работал на уроке. А тут – или идешь, или забираешь ребенка. Согласно закону, во время учебного процесса запрещены мероприятия за финансовую выгоду. Но ....

Ооооо? У нас тоже самое, цирк в школе почти каждую неделю.

Это замечательно !!!! Если у родителей есть финансовая возможность. Детям нужны эмоции, хорошее настроение, позитивный настрой... Я всегда говорю: если есть возможность – вперед, всегда стоит получать удовольствие!

Мы тоже в первом классе – еще ничего такого не предлагали нам.

Не во время обучения! Это закладывает ребенку, что урок не является обязательным! Раз в несколько месяцев – норм! Чаще – стрьом!

Так школа на этом зарабатывает деньги. С каждого спектакля или мероприятия определенный процент идет школе.

Что дальше?

В комментариях мать первоклассницы уточнила, что удалила из поста номер учебного заведения, о котором писала, потому что ее вообще просили удалить сам пост.

Администратор группы заметила, что женщина ничего так не уладит, потому что ей пообещали, что она хотела. А могла дождаться изменений и обновить пост.



Ранее директор киевского лицея объясняла, почему не пускала детей на уроки в шортах.