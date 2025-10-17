Киянка Альонка Мішкур поділилася історією навчання своєї дитини, яка тільки пішла у перший клас. Зокрема, заявила, що їй пропонують доволі часто замінити уроки на якусь позакласну активність.

При цьому не безоплатно. Про це у спільноті "Батьки SOS" у фейсбуці написала Альонка Мішкур, інформує 24 Канал.

Чи можна замінити уроки на позашкільну діяльність?

Мати першокласниці попросила поради в інших батьків щодо такої ситуації.

Є питання, які мене дуже сильно дивують. Майже щотижня для дітей є пропозиція провести якийсь захід за гроші: наукові винаходи, постановні фотографування, вистава з двох акторів, похід в ляльковий театр, виставка-екскурсія "магія природи" у межах актового залу… І нічого поганого в цьому не було, якби це не відбувалось замість уроків,

– розповіла киянка.

І поцікавилася, чи є така ситуація нормально, чи навпаки.

Про варіант "відмови" я знаю, але важко щоразу дитині пояснювати, чому весь клас там, а вона ні. Та й не розумію, хто буде їй викладати в школі, поки її вчитель з класом, наприклад, в ляльковий театр іде...

– уточнила мама учениці.



Історія у київській школі / скриншот поста

Що думають інші батьки?

У коментарях інші батьки написали свою думку щодо цього:

Під час уроків таке робити не можна, тому що має виконуватися навчальний план. Директори на цьому заробляють, частину грошей забирають собі.

Знайома ситуація. Проблема в тому, що ці питання не розв'язує самий директор школи, зазвичай це з "одобрямса" (якщо не примусу) відділу освіти. Наших возили в інше село на виставу Львівського театру. Все б було добре, якщо б не було озвучено, що школа має забезпечити певну кількість глядачів (тобто суму, глядачів може бути менше, а ось грошей – ні).

Аналогічна ситуація, 5 клас. Раніше, за бажанням, хто хотів йшов, хто не хотів, – працював на уроці. А тут – або йдеш, або забираєш дитину. Відповідно до закону, під час навчального процесу заборонені заходи за фінансову вигоду. Але....

Оооо? У нас теж саме, цирк в школі майже щотижня.

Це чудово!!!! Якщо в батьків є фінансова можливість. Дітям потрібні емоції, гарний настрій, позитивне налаштування… Я завжди кажу: якщо є можливість – вперед, завжди варто отримувати задоволення!

Ми теж у першому класі – ще нічого такого не пропонували нам.

Не у час навчання! Це закладає дитині, що урок не є обов'язковим! Раз на кілька місяців – норм! Частіше – стрьом!

Так школа на цьому заробляє гроші. З кожної вистави чи заходу певний відсоток іде школі.

Що далі?

У коментарях мати першокласниці уточнила, що видалила з поста номер закладу освіти, про який писала, бо її взагалі просили видалити сам пост.

Адміністратор групи зауважила, що жінка нічого так не владнає, бо їй пообіцяли, що вона хотіла. А могла дочекатись змін і оновити пост.



Історія у київській школі / скриншот поста

