Про це пише 24 Канал із посиланням на "Київ24".
Чому директорка не хотіла пускати школярів?
Жінка пояснила журналістам, що її вимога начебто не пов’язана виключно з дрес-кодом.
Головна причина – захист дітей під час повітряних тривог та можливих обстрілів. За її словами, відкриті ділянки тіла більш вразливі у випадку поранень чи контакту з уламками.
Директорка розповіла, що ситуація загострюється тим, що під час повітряних тривог учням доводиться перебувати в укриттях або на території, куди можуть потрапити уламки від обстрілів.
Що відомо про скандал?
На початку вересня директорка закладу не допустила до уроків через, як тоді думали, відсутність шкільної форми. Освітній омбудсмен закликала припинити перевірки одягу учнів і зосередитися на безпеці дітей, зокрема у час повітряної тривоги.
Учні та вчителі Городенківської гімназії зняли кумедне відео про цю ситуацію.