Обучение в школе онлайн и офлайн: можно ли изменить формат для школьника и как это сделать

В Украине с 1 сентября, несмотря на войну с россией, стартовал новый учебный год. Родители в большинстве своем могли сами выбрать формат обучения для своего ребенка. Можно ли его изменить в процессе обучения и как это сделать, читайте в материале 24 канала.

Родители выбрали форму обучения для своего ребенка не навсегда. В течение учебного года они могут ее изменить.

Важно Как и где школы в Украине будут работать онлайн, а где – офлайн

Как будут учиться школьники

В зависимости от ситуации безопасности дети в одних регионах Украины будут учиться офлайн, в некоторых – по смешанному формату. А там, где риск российских ударов велик – только онлайн.

Собственно, в тех регионах, где позволяет ситуация с безопасностью, родители имели право выбрать для своего ребенка любую форму обучения. При этом перечень онлайн-школ и информация о них были доступны на страницах местных управлений образования.

Можно ли изменить формат обучения

Что важно – в течение учебного года родители могут изменить решение и выбрать другую форму обучения, которая более удобна. Кстати, школа также может изменять формат обучения в зависимости от ситуации в регионе.

Глава Минобразования Сергей Шкарлет ранее сообщал, что в законодательстве указаны все алгоритмы действий относительно обучения каждого ребенка или офлайн, или онлайн, или же по смешанной системе.

По его словам, для учеников, желающих учиться онлайн, создать отдельные дистанционные классы. Родителям нужно было обратиться к руководству учебного заведения с соответствующим заявлением, чтобы ребенку обеспечить доступ к онлайн-обучению.

Читайте Как выбрать онлайн-школу, если вы не хотите отправлять детей на офлайн-обучение

Как изменить формат обучения

Если ученик зарегистрирован в школе и просто хочет изменить форму обучения, он или родитель должен подать соответствующее заявление. При этом добавить документ, удостоверяющий личность, медицинскую справку и документ об образовании, если он есть. Образцы таких заявлений можно найти в свободном доступе онлайн или обратиться в администрацию школы.

Как перевести ребенка на индивидуальное обучение

Перевести учащихся на индивидуальное обучение родители могут как в начале, так и в течение учебного года. Но для экстерната и семейной формы существуют ограничения – не позднее чем за 3 месяца до годового оценивания.

После выбора школы родителям следует подать стандартный пакет документов, чтобы их ребенка туда засчитали:

паспорт или документ, удостоверяющий личность заявителя;

копию и оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, удостоверяющий его личность;

оригинал или копию медицинской справки;

документ, подтверждающий место жительства ребенка или родителей.

Также ребенка можно из индивидуальной формы обучения перевести на офлайн-обучение. Решение об этом могут принять родители и педагогический совет учебного заведения.

Как будут учиться дети в Украине – смотрите видео