Выбирают родители

Несмотря на то, что Кабмин рекомендует школам начать 1 сентября новый учебный год в формате очного обучения, все понимают, что с учетом ситуации в Украине, которая стала жертвой российской агрессии, это не всегда является удачной идеей.

Обучение онлайн или офлайн К чему готовиться школьникам в Украине

Это правда, ведь россия совершает против Украины открытый геноцид. Убивает и взрослых, и детей, школы и учебные заведения вообще к сожалению, среди "любимых целей" для тех извергов с севера. С другой стороны, так же опасными могут быть и дома, ведь для россиян все в Украине цели, статистика свидетельствует – на одно попадание в военный объект приходится 70 попаданий в гражданские. А это значит, что россия в Украине воюет не против мифических "нацбатов и бандеровцев", а против всех нас – украинцев.

Учитывая это, никто не может заставлять родителей, чтобы их ребенок учился офлайн.

Решить эту проблему в Минобразования решили следующим образом – для офлайнового обучения будут созданы надлежащие условия, все школы, которые откроются 1 сентября, должны быть оборудованы бомбоубежищами или укрытиями и соответствовать необходимым требованиям безопасности, однако окончательный выбор – за родителями.

Формы обучения

В учебном году – 2022/2023 предусмотрены следующие варианты:

Очная форма обучения;

Смешанная форма обучения (сочетание офлайн и онлайна, в соответствии с ситуацией и возрастом школьников);

Дистанционная форма обучения;

Экстернат;

Семейная или домашняя форма обучения.

Чтобы узнать, организует ли выбранная вами школа эти формы обучения, следует обратиться к ее сайту или позвонить по указанным на сайте телефонам. Эта информация также доступна в органе управления в сфере образования общины, города или области. Если школа организует интересующую вас форму обучения, необходимо обратиться к ней для зачисления/перевода ребенка.

Также в школах должны предложить или хотя бы рассказать об альтернативах, а также посоветовать и помочь определиться родителям.

Важно! Выбор родителей – не навсегда, в течение учебного года можно изменить решение и выбрать другую форму обучения, которая более удобна. Также никого не будут отчислять из школы, кроме согласия родителей. Также в младших классах опция повторного продления годовой программы.

Муки выбора

Для определения оптимальной формы обучения и управления образования проводят опрос родителей. Относительно них уже вторую неделю бушует скандал.

Дело в том, что Минобразования поспешили сообщить, что большинство родителей предпочитают очное обучение. К примеру, в Киеве этот показатель составляет 70%.

Громом среди бела дня стал параллельный опрос, проведенный офисом образовательного омбудсмена Сергея Горбачева.

Согласно данным "опроса", 62,5% родителей – за онлайновое обучение, 13,8% – за очное, более 1% за экстернат или семейную форму, а 22,5% – вообще не определились, что хотят для своих детей.

И хотя на сайте образовательного омбудсмена обращали внимание, что опрос не репрезентативный, его "разнесли" СМИ, чем существенно повлияли на общественное мнение, в частности, и родителей школьников, положили начало большой дискуссии и довели до бешенства чиновников Минобразования. Те выпустили грозный пресс-релиз, в котором обвинили г-на Горбачева и его сотрудников в образовательной диверсии, в своем обращении педагоги обратили особое внимание, что омбудсмен не имел никакого права проводить параллельные опросы, а также пообещали в ближайшее время обнародовать свой – вполне легитимный опрос. украинцев.

Скандал с новой силой затронул вопрос: какой вид обучения выбрать для детей с 1 сентября.

Ответственный выбор

Опрос омбудсмена констатировал, что по состоянию на начало августа 2022 треть родителей еще даже не сообщили школам о том, как будут учиться их дети. Часть родителей почему-то считают, что имеют для этого еще достаточно времени. И хотя в Минобразования резко осудили "опрос", такая проблема существует. Все понимают, что ситуация в стране сложная, но на кону – будущее детей, поэтому медлить не стоит. Пора определиться.

Аргументы здесь просты – безопасность и качество образования, как их объединить. Если вы хотите отдать ребенка на обучение офлайн, убедитесь, что он будет в безопасности, для этого вам нужно знать – в каком состоянии убежища в школе, обеспечена ли школа необходимым, отработаны ли в школе меры безопасности и план действий в случае воздушной тревоги. В Минобразования говорят, что родители это смогут сделать лично, а данные скандального "опроса" омбудсмена говорит, что только 60% из опрошенных поинтересовались состоянием укрытий в школах.

Если вы выбираете дистанционное образование – должен убедиться, что учебному процессу онлайн ничего не мешает – надлежащим образом работает техническая база, есть ли доступ к электронным учебникам, как проходит учебный процесс. На сайтах учебных заведений – как частных, так и государственных, есть пробные уроки или бета-версии. Родители должны с ними ознакомиться, чтобы понимать и в случае чего – помочь своему ребенку.

Вы также должны понимать, что онлайновое обучение возлагает на вас дополнительные обязанности по "контролю качества обучения". Это базовые требования – вместо вас этого никто не сделает.