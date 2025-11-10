Не только "однофамилец": в украинском языке есть и другое обозначение

Каждый язык имеет какую-то долю заимствованных слов. Но к значительной части из них есть и свои исконные соответствия.

Стоит ли ограничиваться только словом "однофамилец", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения Рами Аль Шаера.

Какое соответствие к слову "однофамилец"?

Некоторые слова в украинском языке могут казаться суржиком. Но это не всегда так. Но к тем, что выдаются "не своими" есть и истинные – "свои" соответствия с исконными ударениями и фонетикой.

Такое привычное "однофамилец", порой вызывает сомнение – свое или чужое? Это слово есть в украинском языке, но популярным стало в ХХ веке.

Кто такой однофамилец? Однофамильцем называют человека, не родственника, кто имеет с кем-либо одну фамилию или имя. Это слово фиксируют украинские словари.

Слово образовано двух частей – "одно" и "фамилия", где "фамилия" – в значении "семья".

Обратите внимание! "Фамилия", в украинском языке, – это не "прізвище". А употребляется в определении принадлежности семье – семейное / фамильное наследство.

Впрочем, в украинской литературе чаще используется другое слово, которое используется в таком же значении – тезка. С ударением как на первый, так и на последний слог – тезкО.

Но учтите, что слово не произносится как русское – "тёзка", это уже точно суржик.

Кто такой тезко: смотрите видео

Правда, объясняют это слово, как – "тот, кто имеет с кем-нибудь одинаковое имя".

Было в нашем селе несколько богатых шляхтичей, еще и тезки Довбанюку. (Иван Франко).

– Мы с вами уже столько времени разговариваем, а как вас зовут, я до сих пор не знаю. – Я тезка вашему отцу, Сергей Петрович. (Вадим Собко).

А происхождение слова связывают с местоимением – "тот", который иногда употребляют как "тей", "тейво".

Поэтому в следующий раз, когда встретите человека с такой же фамилией и именем, назовите его коротким – тезкО. Говорите на украинском!