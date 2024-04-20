Львовский медицинский университет получил нового ректора

Во Львовском медуниверситете избрали нового ректора. Им стал Орест Чемерис, который до этого занимал должность проректора.

О результатах выборов на должность ректора Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого стало известно в пятницу, 19 апреля.

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Во Львовском медуниверситете избрали нового ректора

Известно, что 23 января 2024 года своим приказом №115 Министерство здравоохранения Украины объявило конкурс на замещение должности ректора Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого.

Далее, по результатам заседания комиссии по проведению проверки соответствия претендентов требованиям к руководителю учреждения высшего образования, Минздрав подал кандидатуру претендента Чемериса Ореста Мирославовича на должность ректора Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого, как такого, что соответствует требованиям законодательства. Заявлений и пакетов необходимых документов от других претендентов в Минздрав в установленный срок не поступало. Поэтому в бюллетень для голосования 19 апреля 2024 года была внесена только одна кандидатура – проректора по научно-педагогической работе Чемериса Ореста Мирославовича,

– объяснили в пресс-службе университета.

Так, 1184 голосов – "за" кандидатуру Ореста Чемериса на должность ректора Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого; 32 – не поддержали кандидата, а еще 3 бюллетеня оказались недействительными.

"Теперь, соответствии с Законом Украины "О высшем образовании" статьи 42 части 3 с избранным руководителем учреждения высшего образования основатель – Министерство здравоохранения Украины – должен заключить контракт сроком на 5 лет", – отметили в ЛНМУ имени Даниила Галицкого.

Поздравил с избранием на новую должность Ореста Чемериса глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Он пожелал ему успеха в дальнейшей работе.

Во время пандемии коронавируса и в период полномасштабной войны, находясь на должности директора департамента здравоохранения Львовской ОГА, вы очень много сделали для устойчивости медицинской системы нашей области. Уверен, один из лучших медуниверситетов Украины также только получит под вашим руководством! Успеха!,

– написал Козицкий.

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