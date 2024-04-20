Львівський медичний університет отримав нового ректора

У Львівському медуніверситеті обрали нового ректора. Ним став Орест Чемерис, який до цього обіймав посаду проректора.

Про результати виборів на посаду ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького стало відомо у п'ятницю, 19 квітня.

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У Львівському медуніверситеті обрали нового ректора

Відомо, що 23 січня 2024 року своїм наказом №115 Міністерство охорони здоров'я України оголосило конкурс на заміщення посади ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Далі, за результатами засідання комісії з проведення перевірки відповідності претендентів вимогам до керівника закладу вищої освіти, МОЗ подало кандидатуру претендента Чемериса Ореста Мирославовича на посаду ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, як такого, що відповідає вимогам законодавства. Заяв та пакетів необхідних документів від інших претендентів до МОЗ у встановлений термін не надходило. Тому в бюлетень для голосування 19 квітня 2024 року було внесено лише одну кандидатуру – проректора з науково-педагогічної роботи Чемериса Ореста Мирославовича,

– пояснили в пресслужбі університету.

Так, 1184 голосів – "за" кандидатуру Ореста Чемериса на посаду ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького; 32 – не підтримали кандидата, а ще 3 бюлетені виявилися недійсними.

"Тепер, відповідно до Закону України "Про вищу освіту" статті 42 частини 3 з обраним керівником закладу вищої освіти засновник – Міністерство охорони здоров'я України – має укласти контракт строком на 5 років", – зазначили в ЛНМУ імені Данила Галицького.

Привітав з обранням на нову посаду Ореста Чемериса очільник Львівської ОВА Максим Козицький. Він побажав йому успіху в подальшій роботі.

Під час пандемії коронавірусу та у період повномасштабної війни, перебуваючи на посаді директора департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА, ви дуже багато зробили для стійкості медичної системи нашої області. Впевнений, один з найкращих медуніверситетів України також лише здобуде під вашим керівництвом! Успіху!,

– написав Козицький.

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