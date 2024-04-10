У виші називають це призначення історичним. І зазначають, що вперше призначили в.о. ректора за рекомендацією Наглядової ради ЗВО.
Дивіться також Скандальний ректор пішов у ЗСУ: Авіаційний університет отримав нового керівника
НАУ очолила Ксенія Семенова
Семенова виконуватиме свої обов'язки на цій посаді з 10 квітня 2024 року. До цього вона обіймала посаду в.о. проректора з наукової роботи та інноваційного розвитку Національного авіаційного університету.
Уперше за довголітню історію українського технічного університету його очолить молода жінка, яка фокусується на сфері освіти, якісних змінах в ній, впровадженню найкращих практик ЄС та США в систему вищої освіти України,
– заявили у виші.
Зазначимо, що Наглядову раду НАУ очолює Петро Чернишов з січня 2024 року. Він зазначив, що призначення Семенової відбулося за принципом обговорення, дискусії між усіма членами Наглядової ради НАУ, прозорого голосування за кандидатуру і сприятиме потужним позитивним змінам в університеті.
Дивіться також Ректора Полтавської політехніки можуть позбавити наукового ступеня
Що каже Семенова про своє призначення
Нова очільниця НАУ наголосила: вона – спадкова освітянка, яка знає, що таке атмосфера наукового пошуку з дитинства.
Я не розумію цінності формальних титулів, за якими нічого не стоїть, жорсткої ієрархії, статусності, недоречної бюрократії, приписування в статті авторів, які нічого не писали, плагіату,
– повідомила вона у фейсбуці.
І додала, що з кількома активними людьми пробувала щось змінювати в НАУ року з 2015 року.
В НАУ крутий потенціал і дуже боляче було дивитись останні 10 років, як університет знищують. Тепер величезна кількість професіоналів і випускників НАУ готові долучитися до реформи університету. Є люди всередині, на яких не страшно опертися. Все має вийти,
– резюмувала нова ректорка вишу.
- Нагадаємо, що торік МОН заявило про реорганізацію Авіаційного університету.
- У відомстві зазначили, що виш та його керівництво демонстрували низьку ефективність.
- Зокрема, були незадоволені роботою тодішнього скандального ректора Максима Луцького.
- Той свого часу був членом "Партії регіонів" та балотувався до парламенту від на сьогодні забороненої "ОПЗЖ".
- Він навіть отримав від очільника МОН догану.
- Згодом Луцький заявив, що хоче доєднатися до ЗСУ.