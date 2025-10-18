В большинстве школ Украины в конце октября стартуют осенние каникулы. Школьники будут отдыхать в основном неделю.

Запланировали отправить детей на каникулы и в Ивано-Франковске. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET.

Когда осенние каникулы в Ивано-Франковске?

В горсовете уже определили даты каникул в школах в рамках этого учебного года. Окончательные решения о том, отправлять ли детей на отдых от учебы, самостоятельно будут принимать учебные заведения.

Осенние каникулы запланированы с 27 октября по 2 ноября, зимние – с 22 декабря по 11 января, а весенние – с 23 по 29 марта,

– сообщили в департаменте образования и науки Ивано-Франковского городского совета.

И добавили, что эти даты являются рекомендованными. Окончательные решения о каникулах принимают учебные заведения, учитывая собственные потребности и обстоятельства.

Учебный год 2025-2026 в школах Ивано-Франковска продлится до 29 мая.

Когда осенние каникулы в школах Украины?