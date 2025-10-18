Даты могут изменить: когда ученики в Ивано-Франковске уйдут на осенние каникулы
- В Ивано-Франковске осенние каникулы в школах запланированы с 27 октября по 2 ноября.
- Окончательные решения о каникулах принимают учебные заведения самостоятельно, учитывая собственные потребности.
В большинстве школ Украины в конце октября стартуют осенние каникулы. Школьники будут отдыхать в основном неделю.
Запланировали отправить детей на каникулы и в Ивано-Франковске. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET.
Когда осенние каникулы в Ивано-Франковске?
В горсовете уже определили даты каникул в школах в рамках этого учебного года. Окончательные решения о том, отправлять ли детей на отдых от учебы, самостоятельно будут принимать учебные заведения.
Осенние каникулы запланированы с 27 октября по 2 ноября, зимние – с 22 декабря по 11 января, а весенние – с 23 по 29 марта,
– сообщили в департаменте образования и науки Ивано-Франковского городского совета.
И добавили, что эти даты являются рекомендованными. Окончательные решения о каникулах принимают учебные заведения, учитывая собственные потребности и обстоятельства.
Учебный год 2025-2026 в школах Ивано-Франковска продлится до 29 мая.
Когда осенние каникулы в школах Украины?
- Этот учебный год стартовал в школах нашего государства 1 сентября.
- Продлится официально до 30 июня 2026 года.
- Школы имеют право самостоятельно устанавливать не только дату завершения обучения, а также и даты каникул. Это в компетенции педагогических советов.
- В основном осенние каникулы продлятся неделю: в течение 27 октября – 2 ноября.