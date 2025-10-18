Укр Рус
Освіта Освіта в Україні Дати можуть змінити: коли учні в Івано-Франківську підуть на осінні канікули
18 жовтня, 23:53
2

Дати можуть змінити: коли учні в Івано-Франківську підуть на осінні канікули

Марія Волошин
Основні тези
  • У Івано-Франківську осінні канікули у школах заплановані з 27 жовтня до 2 листопада.
  • Остаточні рішення про канікули ухвалюють заклади освіти самостійно, зважаючи на власні потреби.

У більшості шкіл України у кінці жовтня стартують осінні канікули. Школярі відпочиватимуть здебільшого тиждень.

Запланували відправити дітей на канікули і в Івано-Франківську. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ZAXID.NET.

Дивіться також Коли учні у Чернівцях підуть на осінні канікули: визначили дати 

Коли осінні канікули в Івано-Франківську?

У міськраді вже визначили дати канікул у школах у межах цього навчального року. Остаточні рішення про те, чи відправляти дітей на відпочинок від навчання, самостійно ухвалюватимуть заклади освіти. 

Осінні канікули заплановані з 27 жовтня до 2 листопада, зимові – з 22 грудня до 11 січня, а весняні – з 23 до 29 березня, 
– повідомили у  департаменті освіти та науки Івано-Франківської міської ради. 

Цікаво! В Одесі скасували осінні канікули у школах.

І додали, що ці дати є рекомендованими. Остаточні рішення про канікули ухвалюють заклади освіти, зважаючи на власні потреби та обставини. 

Навчальний рік 2025-2026 у школах Івано-Франківська триватиме до 29 травня.

Дивіться також У школах одного з облцентрів скасували осінні канікули 

Коли осінні канікули у школах України?

  • Цей навчальний рік стартував у школах нашої держави 1 вересня.
  • Триватиме офіційно до 30 червня 2026 року.
  • Школи мають право самостійно встановлювати не лише дату завершення навчання, а також і дати канікул. Це є у компетенції педагогічних рад.
  • Здебільшого осінні канікули триватимуть тиждень: протягом 27 жовтня – 2 листопада.