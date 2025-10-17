Отдыхать школьники будут ориентировочно неделю. В Черновцах также запланировали осенние каникулы в школах и определили даты, информирует 24 Канал со ссылкой на Zaxid.net.

Когда осенние каникулы в Черновцах?

В управлении образования отметили, что каждая школа может самостоятельно выбирать, отправлять ли детей на каникулы, или сделать зимние каникулы длиннее.

Осенние каникулы в средних учебных заведениях начнутся с 27 октября и продлятся по 2 ноября 2025 года включительно,

– сообщили в управлении образования Черновицкого горсовета.

В то же время военно-спортивный лицей не будет иметь каникул осенью, ввиду специфики заведения. Однако его ученики будут иметь более длинные зимние каникулы.

Зимние каникулы в большинстве учреждений общего среднего образования города стартуют 24 декабря 2025 года и продлятся до 6 января 2025 года.

Когда осенние каникулы в школах Украины?