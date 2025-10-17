Отдыхать школьники будут ориентировочно неделю. В Черновцах также запланировали осенние каникулы в школах и определили даты, информирует 24 Канал со ссылкой на Zaxid.net.
Когда осенние каникулы в Черновцах?
В управлении образования отметили, что каждая школа может самостоятельно выбирать, отправлять ли детей на каникулы, или сделать зимние каникулы длиннее.
Осенние каникулы в средних учебных заведениях начнутся с 27 октября и продлятся по 2 ноября 2025 года включительно,
– сообщили в управлении образования Черновицкого горсовета.
В то же время военно-спортивный лицей не будет иметь каникул осенью, ввиду специфики заведения. Однако его ученики будут иметь более длинные зимние каникулы.
Зимние каникулы в большинстве учреждений общего среднего образования города стартуют 24 декабря 2025 года и продлятся до 6 января 2025 года.
Когда осенние каникулы в школах Украины?
- Этот учебный год стартовал в школах нашего государства 1 сентября.
- Продлится официально до 30 июня 2026 года.
- Школы имеют право самостоятельно устанавливать не только дату завершения обучения, а также и даты каникул. Это в компетенции педагогических советов.
- В основном осенние каникулы продлятся неделю: в течение 27 октября – 2 ноября.