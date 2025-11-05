Осенние рукотворения для детского сада: интересные идеи для малышей

Осень щедро одаривает материалами, которые можно использовать для интересных поделок в школе и детском саду. А для самых маленьких – идеи должны быть простыми в исполнении.

Какие интересные поделки можно сделать из осенних материалов в детском саду рассказывает 24 Канал, ссылаясь на идеи из Pinterest.

Какие осенние материалы можно использовать?

Осень дарит много материалов, которые можно использовать для творчества в любом возрасте. Здесь только стоит увидеть что-то интересное в каждом листочке, веточке, шишке или желудях и отпустить фантазию в полет. А самым маленьким детям – привить любовь и мастерство и творчества.

Творчество в детском саду – это о доступности, поскольку дети только учатся пользоваться ножницами, клеем и материалами и приборами. Но это не причина не воспользоваться материалами, которые можно найти под ногами.

Собственно их можно собрать во время прогулки во дворе садика или ближайшем парке осенью, что может стать специальным заданием на этой прогулке или попросить принести родителей.

Поэтому посмотрите по-другому на:

каштаны – и гладкие шарики и колючую скорлупу;

орехи,

шишки,

семена из ясеня или клена,

ягоды рябины,

листья с разных деревьев и растений,

овощи,

фрукты,

кусочки коры,

веточки,

осенние цветы.

А вспомогательными материалами – цветная бумага и картон, клей, двусторонний скотч, бумажные тарелки, нитки, шнуровки, бумажные стаканы и другие.

И одним из первых заданий может стать – собрать листья для гербария и разложить листочки в книги с малышами. А через несколько дней – начать творить. А можно и сразу из живых и свежих материалов.

Традиционно классные комнаты украшают осенним декором, а окна – наполняются осенними сюжетами – грибы, госпожа Осень, вихри из листьев и другие.

Что проще всего можно изготовить?

Среди самых быстрых и простых поделок – аппликации из листьев. Здесь тем для сюжета множество. Самая популярная тема – животные, это и:

птицы на веточках,

и павлины или индюки с пышными хвостами,

грива из листьев для льва,

ежик с колючками из листьев,

платье для принцессы,

юбка для балерины,

шапки для гномов.

жуки,

рыбки,

деревья,

облака,

бабочки,

улитки,

волосы или прически для лица,

фото рамки или осенние венки.

Основой может стать рисунок для раскраски или нарисованный контур. А детали – дорисовать, как глаза, например.

Можно создать открытки с осенними цветами или листьями и дополнить ее цветным отпечатком детской ладошки.

Аппликации из листьев / Pinterest

Или даже на листьях нарисовать интересные рисунки и рассказать – кого хотели создать авторы поделки, или сразу задать тему – сказочные герои, монстры, друзья или родные, животные. Фантазией детей вы точно будете удивлены – от выбора листочка, ассоциации и до нарисованного лица.

Мармизы на письме / Pinterest

Если в поделке использовать свежие листья изделие будет храниться не долго, а если из гербария, то – несколько месяцев. Если поместить композицию из сухих цветов или листьев между пленкой, или скотчем – как баночка, пузырь, аквариум или окошко, то композиция будет радовать еще дольше.

А еще мастера советуют, чтобы листья сохранялись дольше, покрыть его воском или парафином – натереть бумагу для запекания парафином, выложить листья и прогладить. Листочки станут более крепкими и блестящими.

Какие объемные поделки из шишек и каштанов можно сделать?

Когда мы используем плоды или овощи и фрукты, то получатся уже объемные изделия или композиции. Здесь на помощь придет пластилин или соленое тесто, которым можно скрепить детали или дополнить изделие, или зубочистки.

Из каштанов можно сделать улиток, муравьев, пауков, человечков, животных. Разрисовать каштаны или составить из них объемные изделия. И едва ли не самым популярным сюжетом являются ежи.

Подобный простор для творчества дают и желуди, и шишки. Которые могут быть отдельным изделием, частью или декором.

А можно совместить желуди, каштаны, шишки и дополнить листьями, перьями, семенами и другими украшениями.

Шишка может стать основой или частью, например, для тела ежа. Или "колючкой", когда телом служит бутылка или коробка.

Поделки из каштанов, шишек, желудей / Pinterest

Что можно изготовить из овощей и фруктов?

Овощи и фрукты интересный и самый подходящий материал. Здесь можно подобрать цвет и размер и дать полет своей фантазии и вырезать какие-то части. Хорошие идеи предлагает ресурс "Пустунчик". Тыквы становятся домами, каретами, корзинами. Из кабачков и баклажанов можно вырезать – акул, дельфинов, китов, тюленей и других морских жителей. Или же – кораблем с парусами из капустных листьев.

Из яблок можно изготовить роскошную гусеницу, морковки станут жирафами, кочан цветной капусты станет пуделем или лохматой овечкой. А несколько картофелин – веселой семейкой поросят. Столовая свёкла с длинным хвостиком – слоненком. Огурцы станут кактусом, крокодилом или автомобилем.

Поделки из овощей и фруктов / Pinterest

А лучше всего, то что после выставки изделие можно разобрать и скормить животным в зоопарке, а фруктами полакомиться самим.

Осень – прекрасная пора для творчества, позвольте малышам творить не только в саду, но и дома.