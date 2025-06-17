"Цвитна" или "кольорова" капуста, как назвать любимый овощ многих рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог Оли Багний.

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Как правильно назвать капусту

Лето в разгаре и время лакомиться блюдами из капусты, но не белой, а другой – "цветной". Именно из-за такого русского произношения на украинском ее ошибочно переводят как "кольорова".

Однако, название происходит не от цвета, а от состояния – цветения растения. Именно соцветия и являются головкой этой капусты, которую мы потребляем.

В украинском языке есть слова "цвіт" и "цвітіння" – это процесс и период, когда распускаются цветы на растении. Поэтому капуста – "цвітна", а не "кольорова". Хотя эта капуста не только белого цвета, также есть зеленые, желтые, фиолетовые и оранжевые сорта, которые имеют различные питательные свойства.

Эту капусту называют и по-другому:

кучерява капуста,

квітна капуста,

цвітуха.

Как назвать капусту: смотрите видео

Долгое время ее называли – сирийской, в честь страны откуда она происходит. Ее рекомендовал к употреблению еще врач Авиценна. В Европе сначала ее выращивали в Средиземноморье. А вот на наших землях культивируют не так давно, климат был неблагоприятным, а потому этот овощ был очень дорогим.

Ее можно употреблять сырой в салатах, приготовленной на пару, запеченной, жареной, а также как ингредиент для супов и соусов.

Цветная капуста содержит много воды, витаминов, микроэлементов, а потому очень полезна для потребления. Наслаждайтесь вкусом, получайте пользу и говорите на украинском!

А почему весенний цветок следует называть "пивониею", а не пионом, читайте в нашей статье.