"Цвитна" или "кольорова" капуста, как назвать любимый овощ многих рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог Оли Багний.
Смотрите также Что же это за "мерка денег", о которой поют в "Щедрике": проверьте свои знания древних мерил
Как правильно назвать капусту
Лето в разгаре и время лакомиться блюдами из капусты, но не белой, а другой – "цветной". Именно из-за такого русского произношения на украинском ее ошибочно переводят как "кольорова".
Однако, название происходит не от цвета, а от состояния – цветения растения. Именно соцветия и являются головкой этой капусты, которую мы потребляем.
В украинском языке есть слова "цвіт" и "цвітіння" – это процесс и период, когда распускаются цветы на растении. Поэтому капуста – "цвітна", а не "кольорова". Хотя эта капуста не только белого цвета, также есть зеленые, желтые, фиолетовые и оранжевые сорта, которые имеют различные питательные свойства.
Эту капусту называют и по-другому:
- кучерява капуста,
- квітна капуста,
- цвітуха.
Как назвать капусту: смотрите видео
Долгое время ее называли – сирийской, в честь страны откуда она происходит. Ее рекомендовал к употреблению еще врач Авиценна. В Европе сначала ее выращивали в Средиземноморье. А вот на наших землях культивируют не так давно, климат был неблагоприятным, а потому этот овощ был очень дорогим.
Ее можно употреблять сырой в салатах, приготовленной на пару, запеченной, жареной, а также как ингредиент для супов и соусов.
Цветная капуста содержит много воды, витаминов, микроэлементов, а потому очень полезна для потребления. Наслаждайтесь вкусом, получайте пользу и говорите на украинском!
А почему весенний цветок следует называть "пивониею", а не пионом, читайте в нашей статье.