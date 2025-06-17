Цвітна чи кольорова капуста, як назвати улюблений овоч багатьох розповідає 24 Канал, посилаючись на блог Олі Багній.

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Як правильно назвати капусту

Літо у розпалі і час ласувати стравами з капусти, але не білої, а іншої – "цвєтної". Саме через таку російську вимову українською її помилково перекладають як "кольрова".

Однак, назва походить не від кольору, а від стану – цвітіння рослини. Саме суцвіття і є головкою цієї капусти, яку ми споживаємо.

В українській мові є слова "цвіт" і "цвітіння" – це процес і період, коли розпускаються квіти на рослині. Тому капуста – цвітна, а не кольорова. Хоча ця капуста не лише білого кольору, також є зелені, жовті, фіолетові та помаранчеві сорти, які мають різні поживні властивості.

Цю капустину називають і по-іншому:

кучерява капуста,

квітна капуста,

цвітуха.

Як назвати капусту: дивіться відео

Довгий час її називали – сирійською, на честь країни звідки вона походить. Її рекомендував до споживання ще лікар Авіценна. В Європі спочатку її вирощували у Середземномор'ї. А от на наших землях культивують не так давно, клімат був несприятливим, а тому цей овоч був дуже дорогим.

Її можна вживати сирою у салатах, приготованою на парі, запеченою, смаженою, а також як інгредієнт для супів і соусів.

Цвітна капуста містить багато води, вітамінів, мікроелементів, а тому дуже корисна для споживання. Насолоджуйтеся смаком, отримуйте користь та говоріть українською!

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