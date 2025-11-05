Осінні рукотвори для дитячого садочка: цікаві ідеї для малюків

Осінь щедро обдаровує матеріалами, які можна використати для цікавих поробок у школі та дитячому садочку. А для найменших – ідеї мають бути прості у виконанні.

Які цікаві поробки можна зробити з осінніх матеріалів у дитячому садочку розповідає 24 Канал, посилаючись на ідеї з Pinterest.

Які осінні матеріали можна використати?

Осінь дарує багато матеріалів, які можна використати для творчості у будь-якому віці. Тут лише варто побачити щось цікаве у кожному листочку, гілочці, шишці чи жолуді та відпустити фантазію у політ. А найменшим діткам – прищепити любов та майстрування та творчості.

Творчість у дитячому садку – це про доступність, оскільки дітки тільки вчаться користуватися ножицями, клеєм та матеріалами і приладами. Але це не причина не скористатися матеріалами, які можна знайти під ногами.

Власне їх можна назбирати під час прогулянки у дворі садочка чи найближчому парку восени, що може стати спеціальним завданням на цій прогулянці чи попросити принести батьків.

Тож подивіться по-іншому на:

каштани – і гладкі кульки і колючу шкаралупу;

горіхи,

шишки,

насіння з ясена чи клена,

ягоди горобини,

листя з різних дерев та рослин,

овочі,

фрукти,

шматочки кори,

гілочки,

осінні квіти.

А допоміжними матеріалами – кольоровий папір та картон, клей, двосторонній скотч, паперові тарілки, нитки, шнурівки, паперові стакани та інші.

І одним з перших завдань може стати – зібрати листя для гербарію та розкласти листочки у книги з малюками. А за кілька днів – почати творити. А можна і одразу з живих та свіжих матеріалів.

Традиційно класні кімнати прикрашають осіннім декором, а вікна – наповнюються осінніми сюжетами – гриби, пані Осінь, вихори з листочків та інші.

Що найпростіше можна виготовити?

Серед найшвидших і найпростіших поробок – аплікації з листя. Тут тем для сюжету безліч. Найпопулярніша тема – тварини, це і:

птахи на гілочках,

і павичі чи індики з пишними хвостами,

грива з листя для лева,

їжачок з колючками з листя,

сукня для принцеси,

спідниця для балерини,

шапки для гномів.

жуки,

рибки,

дерева,

хмари,

метелики,

равлики,

волосся чи зачіски для обличчя,

фоторамки чи осінні вінки.

Основою може стати малюнок для розмальовки чи намальований контур. А деталі – домалювати, як очі, наприклад.

Можна створити листівки з осінніми квітами чи листками і доповнити її кольоровим відбитком дитячої долоньки.

Аплікації з листя / Pinterest

Чи навіть на листках намалювати цікаві мармизи і розповісти – кого хотіли створити автори поробки, чи одразу задати тему – казкові герої, монстри, друзі чи рідні, тварини. Фантазією дітей ви точно будете здивовані – від вибору листочка, асоціації і до намальованого обличчя.

Мармизи на листі / Pinterest

Якщо у поробці використати свіже листя виріб зберігатиметься не довго, а якщо з гербарію, то – кілька місяців. Якщо помістити композицію з сухих квітів чи листя між плівкою, чи скотчем – як баночка, бульбашка, акваріум чи віконце, то композиція радуватиме ще довше.

А ще майстри радять, щоб листя зберігалося довше, покрити його воском чи парафіном – натерти папір для запікання парафіном, викласти листя та пропрасувати. Листочки стануть міцнішими та блискучими.

Які об'ємні поробки з шишок та каштанів можна зробити?

Коли ми використовуємо плоди чи овочі та фрукти, то вийдуть уже об'ємні вироби чи композиції. Тут на допомогу прийде пластилін чи солоне тісто, яким можна скріпити деталі чи доповнити виріб, або зубочистки.

З каштанів можна зробити равликів, мурашок, павуків, чоловічків, тваринок. Розмалювати каштани чи скласти з них об'ємні вироби. І чи не найпопулярнішим сюжетом є їжаки.

Подібний простір для творчості дають і жолуді та шишки. Які можуть бути окремим виробом, частиною чи декором.

А можна поєднати жолуді, каштани, шишки і доповнити листям, пір'ям, насінням та іншими оздобами.

Шишка може стати основою чи частиною, наприклад, для тіла їжака. Чи "колючкою", коли тілом слугує пляшка чи коробка.

Поробки з каштанів, шишок, жолудів / Pinterest

Що можна виготовити з овочів та фруктів?

Овочі та фрукти найцікавіший та найпридатніший матеріал. Тут можна підібрати колір та розмір та дати політ своїй фантазії та вирізьбити якісь частини. Гарні ідеї пропонує ресурс "Пустунчик". Гарбузи стають будинками, каретами, кошиками. З кабачків та баклажанів можна вирізати – акул, дельфінів, китів, тюленів та інших морських жителів. Або ж – кораблем з парусами з капустяного листя.

З яблук можна виготовити розкішну гусеницю, морквини стануть жирафами, качан цвітної капусти стане пуделем чи кудлатою овечкою. А кілька картоплин – веселою сімейкою поросят. Столовий буряк з довгим хвостиком – слоненям. Огірки стануть кактусом, крокодилом чи автівкою.

Поробки з овочів та фруктів / Pinterest

А найкраще те, що після виставки виріб можна розібрати та згодувати тваринам у зоопарку, а фруктами поласувати самим.

Осінь – чудова пора для творчості, дозвольте малюкам творити не лише у садочку, а й вдома.