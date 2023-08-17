Большинство украинцев ошибаются: что на самом деле означает слово "відтак"

Многие украинцы любят употреблять слово "відтак". Однако довольно часто земляки делают это в несвойственном смысле.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" объяснил, что означает наречие "відтак". Также рассказал, как его правильно употреблять.

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Что на самом деле означает слово "следовательно"

Именно это слово украинцы часто употребляют в несвойственном для него значении.

Поэтому Авраменко подчеркнул: сегодня будем снова учить украинский язык на чужих ошибках.

По словам языковеда, украинцы время от времени употребляют "відтак" в значении "отже, тому". Но не стоит.

На самом же деле это слово означает "потім, після того" (укр.),

– подчеркнул учитель.

И привел пример: "Сначала жил в Виннице, а затем (відтак) в Одессе". То есть "Сначала жил в Виннице, а затем (потім) в Одессе.

Также Авраменко подчеркнул: чтите себя, заботясь о чистоте своего языка.