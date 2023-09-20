Какой интересной украинской фразой заменить русскую "сгорать со стыда"

Украинцы часто буквально переводят русские поговорки на украинский язык. Однако этого не следует делать.

Ведь такой перевод неуместен. В украинском языке есть красивые народные изречения, которыми следует заменять русские фразеологизмы.

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Какой украинской фразой заменить русскую "сгорать со стыда"

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" назвал одно из таких российских изречений, которые краяне переводят буквально.

Так, языковед рассказал: недавно услышал фразу "я сгорел со стыда". А это дословный перевод русской "я сгорал со стыда". И такой вариант употреблять не стоит.

На украинском "сгорать со стыда" – это "паленіти від сорому",

– уточнил учитель.

По словам Авраменко, почему-то пословицы и поговорки обозначают в основном негативные или забавные черты человека, странное поведение.

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Как на украинском сказать "по крайней мере"