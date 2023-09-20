Якою цікавою українською фразою замінити російську "сгорать со стыда"

Українці часто буквально перекладають російські приказки українською мовою. Однак цього не варто робити.

Адже такий переклад є недоречним. В українській мові є красиві народні вислови, якими варто замінювати російські фразеологізми.

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Якою українською фразою замінити російську "сгорать со стыда"

Відомий учитель та мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" назвав один із таких російських висловів, які краяни перекладають буквально.

Так, мовознавець розповів: нещодавно почув фразу "я згорав із сорому". А це дослівний переклад російського "я сгорал со стыда". І такий варіант вживати не варто.

Українською "сгорать со стыда" – це "паленіти від сорому",

– уточнив вчитель.

За словами Авраменка, чомусь прислів'я і приказки позначають здебільшого негативні або кумедні риси людини, дивну поведінку.

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Як українською сказати "по крайней мере"