Это ошибка: как правильно на украинском называть "брюки"

Украинцы часто неправильно могут называть некоторые элементы своего гардероба. При этом употреблять суржик.

В частности, можно услышать слово "брюки". Языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" рассказал, почему оно неправильно.

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Как правильно на украинском называть "брюки"

Так, Авраменко подчеркнул: сегодня будем бороться с суржиком, анализируя ошибки наружной рекламы.

При этом обратил внимание на следующее объявление: "Самі дешеві брюки" (укр.). И рассказал, где здесь ошибки.

Для того чтобы в украинском языке высказать высокую меру признака, не употребляем элемент "самый" (укр. самий). Это банальный суржик. Надо говорить не "самий дешевий", а "найдешевший" (укр.),

– подчеркнул он.

Также языковед подчеркнул: украинские словари не знают слова "брюки".

Русскому слову "брюки" отвечает украинское слово "штани",

– заметил Авраменко.



Украинский правильно не "брюки", а "штани" / видео скриншот

При этом добавил, что прилагательное "брючний" (укр.) в нашем языке таки есть. То есть смело можно говорить "брючний костюм" (укр.).

Итак, владелец магазина должен написать: "не самі дешеві брюки, а найдешевші штани" (укр.),

– рассказал языковед.

И заметил: заботясь о гигиене своего языка, вы уважаете не только себя, но и своего собеседника.